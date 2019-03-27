Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин

Пётр Порошенко назвал имя своего главного соперника на предстоящих президентских выборах. Как передаёт «ГОРДОН», Порошенко заявил, что главным оппонентом является Владимир Путин, который ищет возможность разорвать Украину изнутри.

Президент и кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко назвал имя своего главного оппонента на предстоящих выборах. Как пишет «ГОРДОН», Порошенко заявил, что его главным соперником является Владимир Путин.

«Кто мой оппонент? Я не стесняюсь, говорю открытым текстом. Один-единственный, поскольку остальные боятся это делать, чтобы потом найти какие-нибудь дорожки туда, явно или тайно. Мой оппонент — Путин», — сказал Порошенко.

Он отметил, что после выборов необходимо добиться, чтобы изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, стали необратимыми.

«Мне всё равно, кто из беглых олигархов, включая Коломойского, будет играть в пользу Путина, потому что всё, что ослабляет наше государство, усиливает Путина», — подчеркнул украинский президент.

Порошенко также добавил, что Россия сейчас оказалась в изоляции, поэтому Путин ищет возможности, чтобы разорвать Украину изнутри.