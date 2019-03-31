CNN: для Порошенко главный соперник на выборах — Путин, но сначала ему надо победить Зеленского

На Украине идёт напряжённая президентская гонка. Действующий глава государства Пётр Порошенко называет своим главным соперником российского коллегу Владимира Путина. Но на самом деле явно его основной конкурент — это юморист Владимир Зеленский, который не имеет политического опыта, но, если верить опросам, пользуется популярностью среди украинских избирателей, передаёт CNN.

Прямо сейчас украинцы выбирают нового президента: на выборы зарегистрировалось рекордное количество кандидатов — 39. Борьба, безусловно, будет напряжённой. Все три главных кандидата обещают упрочить связи с Западом на фоне многолетнего вооружённого конфликта с Россией.

Действующий президент Пётр Порошенко заявил, что его главным соперником на выборах является Владимир Путин. Кроме того, ему надо будет бороться с фаворитом нынешних выборов — Владимиром Зеленским. Зеленский — комик по профессии и никогда раньше не был политиком, но он играл роль политика на телевидении. Это считается?

Наш старший международный корреспондент Фредерик Пляйтген следит за развитием событий из Москвы. Фред, если без шуток, то этот комик вовсе не является предметом насмешек. Его неопытность, кажется, является преимуществом перед опытным Петром Порошенко.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Я думаю, что вы абсолютно правы. Думаю, что многие украинцы устали от нынешнего политического ландшафта, который удерживается в стране уже очень долгое время.

Если говорить о Зеленском, то у него, похоже, нет множества чётких политических позиций по большому количеству тем, однако одним из элементов его кампании является очень сильная антикоррупционная платформа.

Её суть заключается в следующем: политика, проводившаяся на Украине в последние несколько лет, исчерпала себя, либо не соответствует интересам населения. Поэтому люди и он (Зеленский — прим. ИноТВ) хотят действовать по-другому — и это, очевидно, по душе многим избирателям.

Вы совершенно правы, он лидирует по сравнению с двумя другими ключевыми кандидатами: бывшем премьер-министром страны Юлией Тимошенко и действующим президентом Петром Порошенко, который, как вы уже сказали, считает, что выдвигается против Владимира Путина. Однако для того, чтобы получить возможность занять пост президента во второй раз, ему необходимо пройти этот тур. Ведь если ни один из кандидатов не наберёт более пятидесяти процентов голосов, 21 апреля состоится второй тур.

И, несомненно, в первом туре всеобщее внимание приковано к Владимиру Зеленскому. Его неопытность во многих областях играет ему на руку, но она же, разумеется, может обернуться и против него. Страна всё ещё находится в стадии конфликта с пророссийскими силами, и конечно, Россия также серьёзно вовлечена в этот конфликт. И главный вопрос в том, сможет ли — или смог бы — Зеленский, став президентом, по-настоящему оказать сопротивление Владимиру Путину.

В отношении Зеленского есть ещё одно важное обстоятельство, Джордж. Согласно опросам, Зеленский лидирует, однако есть кое-что, что эти опросы не учитывают. Дело в том, что Зеленский крайне популярен среди молодёжи — то есть, тех людей, чьё участие в выборах крайне маловероятно. Так что на украинских участках для голосования сегодня ожидается крайне интересный день, Джордж.

Фред, к вашим словам, что это первый раунд, после которого останутся два кандидата. Надо отдать должное Порошенко. Он укрепил экономику и позиции своей страны в конфликте с Россией. Почему Порошенко не вызывает особого восторга у некоторых людей?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Одна из тем, которая поднимается на Украине постоянно — это коррупция. Люди полагают, что президент недостаточно с нею борется в некоторых случаях. Кроме того, люди задаются вопросом, не причастно ли его правительство к некоторым схемам.

Например, договоры о военных закупках остаются большой проблемой на протяжении последних пары лет. И, разумеется, в некоторых украинских регионах есть множество людей, которые считают, что борьба с коррупцией не достигает тех масштабов, каких она могла бы достигать.

Вы правы, Порошенко сделал определённые вещи для экономики. Он заключил новое соглашение с Евросоюзом. Хотя экономика, разумеется, движется не в том направлении, на какое многие рассчитывают.

Если взглянуть на предвыборные заявления Порошенко, на его сильные стороны, то он говорит об армии, украинском языке,— а это очень важная тема в стране, — и вере. Экономика определённо не входит в список его главных достижений, который он фактически составил сам, Джордж.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 марта 2019 года.