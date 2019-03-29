CNBC: у России нет фаворитов на выборах президента Украины

Потеря Крыма и части Донбасса значительно уменьшила пророссийский электорат Украины, а все три основных кандидата в президенты занимают прозападную и антироссийскую позицию, сообщает CNBC. По мнению аналитиков, Россия будет внимательно следить за выборами, но её влияние будет невелико.

На этих выходных украинцы проголосуют на президентских выборах, исход которых трудно предсказать, пишет CNBC. «Россия будет внимательно следить за результатами, чтобы понять, насколько прозападным — или антироссийским — может быть следующий лидер Украины», — говорится в статье.



Как отмечает американское издание, во время пребывания Порошенко на посту президента основное внимание уделялось «ответам на российскую агрессию или провокации против Украины», попыткам преодолеть экономический кризис в стране с помощью кредитов Международного валютного фонда, а также сближению с Евросоюзом и НАТО. «Эти вопросы обязательно будут довлеть над новым президентом, кто бы ни победил».



В последние дни предвыборной кампании актёр-комик Владимир Зеленский опережает своих соперников: Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко. Если в это воскресенье никто из кандидатов не наберёт более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур, говорится в статье.



«Все три кандидата считаются прозападными и антироссийскими, хотя Зеленский дал понять, что готов вести с Россией переговоры о конфликте в Донбассе», — отмечает CNBC. Издание подчёркивает, что на выборах этого года у России будет «гораздо меньше влияния», чем раньше.



«С 2014 года прозападная позиция стала политическим консенсусом, который трудно оспаривать, — приводит CNBC слова аналитика из The Economist Intelligence Unit, — в то время как потеря Крыма и части Восточной Украины значительно ослабила партии, призывающие к укреплению связей с Россией».



По словам аналитика, этнические русские на данный момент составляют около 10% украинского электората, но до 2012 года около четверти избирателей были настроены пророссийски. «Незаконная аннексия * Крыма в 2014 году и оккупация части Донабасса фактически устранили большую часть пророссийского электората, — рассуждает аналитик. — Это отражается в низком уровне поддержки самого пророссийского кандидата, Юрия Бойко, по сравнению с тремя главными».



Бойко занимает четвёртую строку рейтинга и имеет мало шансов выйти во второй тур, говорится в статье.



По мнению исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, Россия будет внимательно следить за выборами, но займёт «выжидательную» позицию по отношению к следующему лидеру страны.



«Если не считать Бойко, у них нет кандидата, которого бы они предпочли видеть победителем. Порошенко они знают, он их устраивает. В каком-то смысле они друг к другу привыкли», — поясняет Андрусив. По его мнению, Россию больше интересуют предстоящие парламентские выборы на Украине.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



