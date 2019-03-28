СТРАНА: Бойко пообещал вернуть на Украину советские фильмы и российские соцсети

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что в случае своей победы он отменит запрет на российские соцсети и сайты, а также снимет ограничения на показ российских и советских фильмов. Как пишет «СТРАНА», Бойко добавил, что в эпоху интернета подобные запреты не только нарушают права людей, но и просто бессмысленны.
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко прокомментировал информацию об очередном запрете изданных в России книг, включая «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Как пишет «СТРАНА», Бойко заявил, что, если станет президентом, он отменит запрет на российские соцсети и сайты, а также снимет ограничения на показ российских и советских фильмов, а также на продажу российских книг.
«Моя цель — вернуть украинцам мир и вернуть украинцам свободу. Не может быть свободной и демократической страна, где запрещают культовые и любимые всеми фильмы. Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться. Поэтому после выборов мы отменим все запреты, введённые за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках», — заявил Юрий Бойко.
Он считает, что в эпоху интернета подобные запреты не только нарушают права людей, но и просто бессмысленны.
«Когда смотришь списки того, что запрещено, поневоле начинаешь сомневаться в адекватности людей, которые их составили. Скажите, как угрожают национальной безопасности «Мастер и Маргарита», «Гостья из будущего» или «Одноклассники»? Мне кажется, что больше национальной безопасности угрожают те, кто составлял эти запретные списки», — подчеркнул Юрий Бойко.
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