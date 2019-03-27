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24 канал: вместо российских наблюдателей Украина позвала на выборы белорусских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские наблюдатели не будут принимать участие в президентских выборах на Украине. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», за выборами президента будут следить представители соседних стран, в частности, из Белоруссии.
24 канал: вместо российских наблюдателей Украина позвала на выборы белорусских
Reuters

За выборами президента на Украине будут следить и представители соседних стран. Как передаёт «Телеканал новин 24», в частности, наблюдателями от Белоруссии будут председатель ЦИК страны Лидия Ермошина и депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Старовойтова. Глава белорусского Центризбиркома получила соответствующее приглашение от украинских коллег.

Что касается депутата палаты представителей Белоруссии Старовойтовой, то она будет участвовать в выборах в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Белорусский парламентарий будет находиться на Украине в составе международной миссии с 29 марта по 1 апреля.
 
Как отмечает украинский телеканал, что касается России, то известно, что её представители участие в украинских президентских выборах принимать не будут. Однако 15 марта Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ передало в украинский ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди них значились 24 человека, которых предлагала Россия. Однако ЦИК Украины отказал ОБСЕ в их регистрации.
 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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