24 канал: вместо российских наблюдателей Украина позвала на выборы белорусских

15:04 Президент «Зенита» анонсировал следующий выпуск онлайн-канала Z+ Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что онлайн-канал Z+ будет работать во время встречи 22-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом».

14:59 В России могут изменить порядок начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении действующего порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

14:55 В Ассоциации крестьянских хозяйств оценили идею продлить рабочий день жительницам сельской местности Член Общественной палаты России, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), член Общественного совета Минсельхоза Александр Шипулин в беседе с порталом «Юга.ру» прокомментировал сообщение о том, что представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.

14:53 Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю Автомобилестроительная компания Ford покидает российский рынок легковых автомобилей, их выпуск завершится к июлю 2019 года.

14:51 Матч звёзд КХЛ — 2020 состоится в Санкт-Петербурге Определено место проведения Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

14:47 Защитник «Виннипега» Куликов заявил о готовности сыграть за сборную России Защитник клуба «Виннипег Джетс» Национальной хоккейной лиги Дмитрий Куликов в беседе с газетой «Известия» заявил о готовности вновь сыграть за сборную России.

14:45 Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор суда в Литве Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала RT вынесенный судом в Вильнюсе приговор её отцу. Как сообщалось, Язов был заочно осуждён на 10 лет тюрьмы по делу о событиях 13 января 1991 года.

14:44 Украина отменила запрет на въезд Добронравову Окружной административный суд Киева отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актёру Фёдору Добронравову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

14:39 Шарапова вошла в состав участников теннисного турнира в Мадриде Россиянка Мария Шарапова примет участие в теннисном турнире категории Premier Mandatory, который состоится в Мадриде 4—11 мая.

14:35 Аксёнов прокомментировал задержания членов террористической организации в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал задержание членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

14:33 Суд в Литве вынес приговор экс-главе Вильнюсского гарнизона Вильнюсский окружной суд приговорил бывшего главу Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимира Усхопчика к 14 годам лишения свободы в рамках дела о событиях 13 января 1991 года.

14:23 «Майами» вывел из обращения номер экс-баскетболиста Боша Перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» с «Орландо Мэджик» (99:104) состоялась специальная церемония выведения из обращения майки с игровым номером экс-баскетболиста команды хозяев Криса Боша.

14:17 В Крыму приступили к подсчёту убытков от пребывания в составе Украины В Крыму создана рабочая группа для организации подсчёта экономических убытков за период нахождения региона в составе Украины. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

14:14 Гройсман поручил проверить законность вылета Бойко и Медведчука в Москву Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил авиационной и пограничной службам проверить, были ли нарушены законы страны при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

14:11 ФСБ задержала 20 участников террористической организации в Крыму Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и пресекла деятельность структуры группировки.

14:08 Посольство России считает провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве Посольство России в Литве считает провокацией недопуск российских дипломатов на заседание суда по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда во время столкновений погибли 14 человек.

14:05 Защита экс-директора лагеря «Сямозеро» обжаловала приговор суда Представители защиты бывшего директора лагеря «Сямозеро» в Карелии Елены Решетовой подали апелляцию на решение суда, который приговорил женщину к девяти с половиной годам колонии общего режима по делу о гибели детей в июне 2016 года.

14:03 В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России Глава информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России. Об этом сообщает РИА Новости.

14:01 Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

13:56 Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист скончался от инфаркта Журналист Рафаэл Хензел, ставший одним из шести выживших при крушении самолёта с футболистами бразильского «Шапекоэнсе» в 2016 году, скончался от инфаркта в возрасте 45 лет.

13:55 ЛУКОЙЛ закрывает офис LUKOIL International Upstream West Inc. в Хьюстоне Глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сообщил о закрытии офиса LUKOIL International Upstream West Inc. в Хьюстоне.

13:50 Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным накануне бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовым.

13:49 Лидер «Океана Эльзы» призвал украинцев голосовать не «по приколу» Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook призвал украинцев голосовать ответственно, а не «по приколу».

13:46 Власти Башкирии пообещали уточнить данные об увольнениях из роддома Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Ленара Иванова в беседе с Nation News пообещала уточнить информацию об увольнениях из роддома, сотрудники которого рассмеялись, услышав от главврача официальные данные о своих зарплатах.

13:43 Президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что возвращение обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова состоится в сентябре.

13:39 Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

13:35 Бестемьянова не считает Синицину и Кацалапова лучшей парой России Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что повлияло на распределение мест в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

13:30 Бестемьянова прокомментировала судейство Медведевой на ЧМ Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, справедливо ли судьи оценивали выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Японии.

13:29 Суд признал незаконным разрешение на строительство завода на Байкале Кировский районный суд Иркутска в среду признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу воды из Байкала. Об этом информирует ТАСС.

13:25 ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Чёрном море Военно-морские силы Украины и Франции провели совместные учения типа PASSEX в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.

13:24 «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с футболистом Игнатьевым Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

13:23 В МИД России оценили заявление Трампа о возможном участии Бразилии в НАТО В Министерстве иностранных дел России считают, что заявление президента США Дональда Трампа о возможном предоставлении Бразилии членства в НАТО не способствуют ослаблению международной напряжённости.

13:21 Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 млн рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash (Андрея Ширмана) бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича выплатить музыканту более 11 млн рублей.

13:19 Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в Литве Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.

13:16 Абызов дал показания по делу о мошенничестве Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов дал показания по делу о мошенничестве, но не признал вину. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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13:12 В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука после визита в Россию Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в среду, 27 марта, будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы украинскими гражданами Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

13:06 Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей Один из фигурантов дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова Сергей Ильичёв скрылся за границей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

13:06 Суд в Литве вынес приговор бывшему советскому военнослужащему Вильнюсский окружной суд приговорил бывшего советского военнослужащего, гражданина России Юрия Меля к семи годам лишения свободы в рамках дела о событиях 13 января 1991 года.

12:50 В Кремле прокомментировали сообщения о плане Нетаньяху по Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии.

12:49 Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.

12:47 В МИД Швейцарии не признали решения США по Голанам Швейцария продолжит считать Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, а заявления США по признанию израильского суверенитета над регионом не имеют правовых последствий.

12:41 ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.

12:38 В Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020 В Санкт-Петербурге, где пройдут матчи чемпионата Европы по футболу — 2020, состоялась презентация официального талисмана турнира.

12:34 В Кремле прокомментировали дело против экс-министра Абызова У Кремля нет и не может быть позиции по задержанию бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12:25 Адвокат Жорин: не удивлюсь, если Мамаева и Кокорина оставят в СИЗО Известный правозащитник Сергей Жорин прокомментировал ход дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

12:20 Азаров прогнозирует имитацию «майдана» по итогам выборов на Украине Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в блицинтервью RT предположил, что в стране по итогам президентских выборов будет имитация «майдана».

12:19 СК возбудил два новых дела о нарушениях в ярославской колонии Следователи возбудили два новых уголовных дела по недавно опубликованным видео нарушений в колонии №1 Ярославля. Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт» и официальный представитель СУ СК по региону.

12:15 В СЖР возмутились недопуском российских журналистов на суд в Литве Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.