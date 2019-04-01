CNN: в президентской гонке на Украине лидирует наименее антироссийский кандидат

Сегодня на Украине избиратели участвовали в выборах президента страны. Согласно результатам экзитполов, в президентской гонке дело идёт ко второму туру. У нас сейчас на связи из Москвы старший международный корреспондент Фред Пляйтген, который сообщит нам последние новости.

Нам предстоит наблюдать противостояние двух очень интересных кандидатов?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да, определённо так. Походит на то, что наибольшее количество голосов в первом туре набрал Владимир Зеленский — комик, у которого нет абсолютно никакого опыта. Тем не менее ему удалось набрать больше всего голосов — около 30%. По крайней мере, об этом говорят данные экзитполов. Он уже вышел и поблагодарил тех, кто проголосовал за него, заявив при этом, что они отдали свои голоса не по приколу.

Нынешний президент Пётр Порошенко, похоже, занимает второе место. По меньшей мере на это указывают данные экзитполов. Он вышел и заявил, что хотя и разочарован, но понимает, что это отнюдь не хороший результат. В соцсети Twitter он также напрямую обратился к молодым избирателям, сказав, что слышал о том, что они проголосовали за другого кандидата и что попытается завоевать их голоса во втором туре, который пройдёт 21 апреля. По его словам, он понимает, что реформы на Украине в последние пару лет его президентского правления проходили не так быстро, как многие люди хотели бы. И поэтому, как сказал Порошенко, он хочет добиться большего, если ему будет предоставлен ещё один шанс.

Своего рода тёмной лошадкой может оказаться экс-премьер Юлия Тимошенко, которая, согласно экзитполам, пока на третьем месте. Хотя она заявила, что всё обстоит не так. По её мнению, она, возможно, находится на втором месте и, следовательно, именно она будет участвовать во втором туре против Зеленского.

Эта ночь, определённо, обещает быть интересной, поскольку будет вестись подсчёт голосов. И затем мы узнаем, кто станет соперниками во втором туре выборов на Украине. Это, конечно же, очень крупное голосование для будущего данной страны, которая всё ещё находится в состоянии конфликта с Россией и страдает от серьёзных экономических проблем. И, определённо, будет интересно узнать, кто же, в конце концов, окажется победителем. Рик.

Фред, а что эти три главных кандидата говорят об отношениях Украины с Россией. Какова их платформа?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Все они заявляют, что желают более тесных связей с Западом и Европейским союзом. Я бы сказал, что в некотором роде наименее антироссийским (кандидатом. — ИноТВ), вероятно, является Зеленский — человек, который, похоже, сейчас лидирует в голосовании. На некоторых мероприятиях он даже говорил как на русском, так и на украинском. А ведь язык на Украине — это, разумеется, также серьёзная тема.

Пётр Порошенко — это человек, который заявляет, что будет действовать очень жёстко в отношении России. У него очень тесные связи с армией. Очевидно, он оказывает очень активную поддержку армии. Будучи президентом, он последние пару лет продолжает твердить избирателям: «Знаете, вы должны понять, что кого бы вы не выбрали президентом, этот человек будет представлять Украину в международных организациях, а также, конечно же, в конфронтации с Россией». Рик.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 марта 2019 года.