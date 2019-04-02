Der Tagesspiegel: Европа упустила исторический шанс на демократизацию Украины

У Европы был шанс на то, чтобы убедить Украину в правильности демократического пути развития, но он был упущен, пишет Der Tagesspiegel. А всё потому, что для Берлина и Брюсселя Москва будет всегда ближе, чем Киев. Украина же — это просто «страна посередине», которая их мало интересует, объясняет автор статьи Франк Херольд.

Украина выбирает нового президента, пишет Der Tagesspiegel. У граждан страны предостаточно причин быть недовольным своей властью: манипуляции, коррупция, задержки с реформами. Дело в том, что украинские политики не справились с поставленными перед ними задачами. Ситуацию усугубляет и война на востоке страны. Впрочем, можно выразить и уважение Киеву за то, что государство, по крайней мере, в политическом плане вырвалось из «русского мира», «мира авторитарных вертикалей власти и вездесущих систем контроля», отмечает автор статьи Франк Херольд.

Отношения Киева и Москвы — это ключ к стабилизации Украины, продолжает немецкий журналист. Глава Кремля Владимир Путин заинтересован в мобилизации ультрапатриотических сил в своей стране. Для него украинский кризис — это возможность продемонстрировать своё превосходство, при чём не только соседям, но и Западу. Нестабильность на Украине нужна ему для того, чтобы показать россиянам, что стремление к демократии приводит к неопределённости и хаосу, считает Херольд.

У Запада же был исторический шанс, чтобы разоблачить эти утверждения как чушь, пишет Der Tagesspiegel. Но для этого нужно было действительно интересоваться Украиной. Западная же Европа была слишком занята из-за своих внутренних противоречий и старалась избегать конфронтации с Путиным. Поэтому шанс на то, чтобы убедить Киев в правильности демократического пути, был упущен и государство, по сути, отдали Путину.

Для Берлина и Брюсселя Москва ближе, чем Киев, а Украина — это просто «страна посередине», констатирует автор. Уже давно забыто, ради чего украинская молодёжь участвовала в протестах в зиму с 2013 на 2014 год. А ведь они после 25 лет независимости и двух неудачных революций хотели покончить с властью олигархических группировок, которые просто сменяли друг друга у руля, напоминает Херольд.