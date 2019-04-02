El Mundo: через пять лет после «майдана» украинцы выбирают президента «утомлёнными и разочарованными»

Поддержка жителями Украины кандидата в президенты страны Владимира Зеленского свидетельствует об их разочаровании итогами «майдана», но не о желании оглядываться назад, пишет El Mundo. Издание отмечает, что украинцы не доверяют правительству Петра Порошенко, при котором ухудшилось экономическое состояние Украины, но сохранился высокий уровень коррупции.

«То, что выглядело как спринт, оказалось марафоном, полным препятствий», — так El Mundo описывает пять лет, прошедшие с «майдана», который подтолкнул целое поколение украинских предпринимателей, активистов и журналистов заняться политикой.



Так, украинец иранского происхождения, Мустафа Найем, который, как считается, первым призвал выступить против бывшего президента Виктора Януковича в социальных сетях, ушёл из журналистики, чтобы стать депутатом Рады. Однако сейчас Найем признаётся, что жалеет, что не сделал этого сразу после начала акций протеста.



El Mundo отмечает, что после событий «евромайдана» и ответа, последовавшего из России, больше всего украинскую столицу беспокоит вопрос, а стоило ли оно того. Так, с тех пор Москва потеряла союзника в лице Киева, а на востоке Украины так и остался неразрешённый конфликт.



Украина так и не смогла побороть коррупцию. Согласно данным организации по борьбе с коррупцией и исследованию её уровня по всему миру Transparency International, в 2018 году Украина вновь оказалась внизу списка, на 120-м месте из 180. Несмотря на то что это лучше, чем в 2014 году, всего 9% украинцев доверяют правительству. Это самый низкий показатель среди всех стран мира. «Утомлённые и разочарованные», — именно так социологи описывают чувства украинских избирателей.



В стране всё говорит о разочаровании, однако украинцы предпочитают не оглядываться назад. «Революция достоинства» вызвала новую волну негодования. Это, по мнению El Mundo, объясняет поддержку украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского, чья программа напоминает украинцам «майдан» в самом его начале.



Несмотря на то что за прошедшие пять лет Украина изменилась, для украинских олигархов в стране мало что поменялось. При этом экономические показатели страны при президенте Петре Порошенко ухудшились. В частности, украинская гривна по отношению к доллару стоит в три раза меньше, чем в 2014 году. Инфляция с 0,5% достигла 8,8%, и почти 2 млн украинцев покинули страну. Кроме того, российский газ для Украины вырос в цене в три раза.



Сейчас украинцы, похоже, смотрят в будущее со страхом. Как и предполагалось, страна перестала быть приоритетом для ЕС, однако мир о ней не забыл, что, по мнению испанской газеты, во многом связано с действиями Москвы.



«Порошенко добился успехов во внешней политике и в военной сфере. И войдёт в историю благодаря получению Украинской православной церковью независимости, но он похож на нападающего, у которого было много возможностей забить, но столько он забить не смог, и теперь его нужно заменить», — приводит El Mundo слова бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса.



Абромавичюс признался, что сейчас поддерживает Зеленского, который обещал побороть коррупцию, не вмешиваться в дела предпринимателей и лишить политиков иммунитета.