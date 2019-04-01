Libération: выборы на Украине прошли под знаком протестного голосования
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос, создаёт потенциальную угрозу МКС.
Бразильский нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал, что недоволен своим положением в команде.
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о соперничестве с соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов рассказал о планах Ульяновского автозавода выпустить «Русский Прадо» — автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объяснила, почему отказалась от участия в чемпионате Европы в польском Щецине.
Евросоюз выразил надежду на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов президента на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на год.
Россиянки Наталья Вихлянцева и Ирина Хромачёва проиграли свои матчи в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.
Цена на нефть марки Brent превысила $69 за баррель впервые с 13 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о достижении одноклубника Александра Овечкина, забросившего 50 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз за карьеру.
Линос-Александр Сицилианос стал новым председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Мюнхенская «Бавария» проведёт товарищеский матч со сборной Китая по футболу в Пекине.
Российский лидер Владимир Путин 9 апреля примет участие в V Международном арктическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны, информирует CNN.
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему присел на корточки, когда фотографировался с президентом США Дональдом Трампом во время визита команды в Белый дом.
Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с Синди Маккейн, вдовой сенатора США Джона Маккейна, и обсудил с ней украинские президентские выборы. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
В России в течение 1,5 года вынесли обвинительные приговоры 451 фигуранту уголовных дел по статьям о терроризме и содействии террористическим организациям.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Германии останки погибших в результате крушения самолёта доставили во Франкфурт, где пройдёт вскрытие. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города Дармштадт.
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для майнинга VK Coin. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан сообщил руководству клуба о желании уйти из команды в летнее трансферное окно.
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые. Об этом информирует ТАСС.
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов снял на видео, как его одноклубник и соотечественник ест в ресторане «золотой» стейк.
В компании «Главкосмос пусковые услуги» сообщили о планах России запустить первый спутник Туниса Challenge ONE с помощью ракеты-носителя «Союз-2».
Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 90% протоколов, лидерство на президентских выборах сохраняет шоумен Владимир Зеленский.
Британец Кэш Али отстранён от боксёрских боёв за укус соотечественника Дэвида Прайса во время рейтингового поединка в Ливерпуле.
Газопровод «Северный поток — 2» на текущий момент построен на 37%, «Газпром» уложил около 915 км труб по дну Балтийского моря. Об этом сообщили в компании.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев выразил мнение, что клуб, скорее всего, прекратит своё существование.
Телеканал RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов за февраль 2019 года, заняв вторую строчку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».
Служба безопасности Украины решила обжаловать отмену запрета на въезд в страну российскому актёру Фёдору Добронравову.
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что золото Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме стало самой сложной наградой в её тренерской карьере.
Украинский Институт массовой информации по итогам первого тура президентских выборов на Украине зафиксировал шесть случаев нарушения прав журналистов.
Вице-спикер Госдумы Иван Мельников, который возглавляет рабочую группу по оценке убытков от нахождения Крыма в составе Украины, сообщил, что первое заседание группы состоится 3 апреля.
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме. По словам спортсменки, она проходила тест восемь часов.
Телеканал RT занял первое место среди всех интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа в феврале 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».
Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима фигуранта дела о госизмене Георгия Фомченкова. Об этом сообщает РИА Новости.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на предстоящих переговорах в Вашингтоне обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в Чёрном море.
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев заявил, что у него нет доверия к президенту футбольного клуба Осману Кадиеву.
Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за март 2019 года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка, который пройдёт в Сочи в октябре. Об этом сообщает Newinform.
Кандидат политических наук, профессор Алексей Якубин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал лидерство шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему прошедший сезон был тяжёлым для её подопечной Алины Загитовой.
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером. Об этом информирует NL Times со ссылкой на офис по обеспечению безопасности.
В Омске прокуратура Советского округа внесла представление руководству завода нефтегазового оборудования, а также привлекла его к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Об этом информирует Gorod55.ru.