Libération: выборы на Украине прошли под знаком протестного голосования

Многие украинцы разочарованы тем, что Порошенко не сдержал своих обещаний, и поэтому они голосовали за новичка в большой политике Владимира Зеленского, пишет Libération. Так что такое голосование было в большей степени протестным, поясняют политологи, и если Зеленский выиграет и во втором туре, в дальнейшем ему придётся непросто.

Результаты выборов на Украине можно было предвидеть по опросам общественного мнения, но они не показывали всю глубину ситуации, пишет Libération. Судя по всему, в первом туре лидирует новичок на политической сцене Владимир Зеленский, за ним идёт Пётр Порошенко. А проиграла гонку Юлия Тимошенко, которая занимает третье место и обвиняет социологов в предвзятости.

По словам автора статьи, для Порошенко это удар, ведь его обошёл комик, который строил свою кампанию на сериале, в котором он играет преподавателя, ставшего президентом. Это вдохновило украинцев, ведь они разочарованы политиками и неискоренимой коррупцией. Сам Порошенко, в свою очередь, отметил, что не испытывает эйфории в связи с такими результатами, но призвал молодёжь прислушаться к голосу разума, ведь на переговорах Россию «представлять будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а Владимир Путин».

Впрочем, некоторые украинцы, чьи высказывания приводит автор статьи, называют Зеленского «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского. «Я смотрела его сериал, его передачу, и сначала это было очень смешно. Когда он появился, стало не так смешно. И если его изберут, это больше не будет смешно», — рассказала французской журналистке одна избирательница.

Другой собеседник журналистки отметил, что разочарован не сдержанными обещаниями Порошенко, и поэтому голосовал за Зеленского: «Мы совершенно не знаем, на что он способен, но если он станет новым президентом, то будет гораздо лучше, чем все, кого мы уже знаем».

«Это протестное голосование, — приводит издание мнение политолога Владимира Фесенко. — Против Порошенко, против старых элит. В течение тех недель, что остались до второго тура, Порошенко постарается по максимуму дискредитировать своего противника, делая акцент на его связях с Коломойским, Россией или на его еврейских корнях. Команда Зеленского постарается превратить выборы в референдум против Порошенко».

Сейчас же в офисе кампании Зеленского царит эйфория, отмечает автор статьи. Но теперь, когда он завоевал голоса избирателей с помощью своего персонажа и юмористических выступлений, ему придётся представить и свои политические планы. Пока его ответы на вопросы политического характера остаются расплывчатыми.

Если он победит и во втором туре, Украина сменит свой политический курс, отмечает автор статьи. Как считает политолог Фесенко, это будут важные глубокие перемены. Но в дальнейшем Зеленскому придётся непросто, ведь осенью грядут парламентские выборы. У Зеленского нет союзов ни с силовиками, ни с парламентариями, и ему нужно будет составить свою команду из новых, но при этом опытных и серьёзных людей. Зеленскому придётся непросто, а украинцы быстро разочаровываются, приводит Libération слова политолога.