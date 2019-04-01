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Libération: выборы на Украине прошли под знаком протестного голосования

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Многие украинцы разочарованы тем, что Порошенко не сдержал своих обещаний, и поэтому они голосовали за новичка в большой политике Владимира Зеленского, пишет Libération. Так что такое голосование было в большей степени протестным, поясняют политологи, и если Зеленский выиграет и во втором туре, в дальнейшем ему придётся непросто.
Libération: выборы на Украине прошли под знаком протестного голосования
Reuters

 

Результаты выборов на Украине можно было предвидеть по опросам общественного мнения, но они не показывали всю глубину ситуации, пишет Libération. Судя по всему, в первом туре лидирует новичок на политической сцене Владимир Зеленский, за ним идёт Пётр Порошенко. А проиграла гонку Юлия Тимошенко, которая занимает третье место и обвиняет социологов в предвзятости.
 
По словам автора статьи, для Порошенко это удар, ведь его обошёл комик, который строил свою кампанию на сериале, в котором он играет преподавателя, ставшего президентом. Это вдохновило украинцев, ведь они разочарованы политиками и неискоренимой коррупцией. Сам Порошенко, в свою очередь, отметил, что не испытывает эйфории в связи с такими результатами, но призвал молодёжь прислушаться к голосу разума, ведь на переговорах Россию «представлять будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а Владимир Путин».
 
Впрочем, некоторые украинцы, чьи высказывания приводит автор статьи, называют Зеленского «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского. «Я смотрела его сериал, его передачу, и сначала это было очень смешно. Когда он появился, стало не так смешно. И если его изберут, это больше не будет смешно», — рассказала французской журналистке одна избирательница.
 
Другой собеседник журналистки отметил, что разочарован не сдержанными обещаниями Порошенко, и поэтому голосовал за Зеленского: «Мы совершенно не знаем, на что он способен, но если он станет новым президентом, то будет гораздо лучше, чем все, кого мы уже знаем».
 
«Это протестное голосование, — приводит издание мнение политолога Владимира Фесенко. — Против Порошенко, против старых элит. В течение тех недель, что остались до второго тура, Порошенко постарается по максимуму дискредитировать своего противника, делая акцент на его связях с Коломойским, Россией или на его еврейских корнях. Команда Зеленского постарается превратить выборы в референдум против Порошенко».
 
Сейчас же в офисе кампании Зеленского царит эйфория, отмечает автор статьи. Но теперь, когда он завоевал голоса избирателей с помощью своего персонажа и юмористических выступлений, ему придётся представить и свои политические планы. Пока его ответы на вопросы политического характера остаются расплывчатыми.
 
Если он победит и во втором туре, Украина сменит свой политический курс, отмечает автор статьи. Как считает политолог Фесенко, это будут важные глубокие перемены. Но в дальнейшем Зеленскому придётся непросто, ведь осенью грядут парламентские выборы. У Зеленского нет союзов ни с силовиками, ни с парламентариями, и ему нужно будет составить свою команду из новых, но при этом опытных и серьёзных людей. Зеленскому придётся непросто, а украинцы быстро разочаровываются, приводит Libération слова политолога.  

 

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Libération Франция Европа
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