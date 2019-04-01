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Журналисты «Корреспондента» выяснили, чего ждать украинцам от второго тура выборов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинцы не смогли определиться с выбором, кто возглавит страну на следующие пять лет, и во второй тур выходят комик Владимир Зеленский, а также действующий президент Пётр Порошенко. Журналисты «Корреспондента» рассказали, как прошёл первый тур выборов, как штабы кандидатов отреагировали на результаты и чего ждать от следующего голосования.
Журналисты «Корреспондента» выяснили, чего ждать украинцам от второго тура выборов
Reuters
Во второй тур президентских выборов 2019 года на Украине с уверенным отрывом проходит комик Владимир Зеленский, а также действующий президент Пётр Порошенко. Кандидаты Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, занявшие третье и четвёртое места, не согласились с предварительными данными и заявили о своём прохождении во второй тур. Журналисты «Корреспондента» рассказали, как прошёл первый тур выборов, как штабы кандидатов отреагировали на результаты и чего ждать от голосования во втором туре, который состоится 21 апреля.
 
Как пишет издание, 31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Это вторые выборы президента после «евромайдана», и предсказать, кто выйдет во второй тур, изначально было непросто.
 
К выборам лидером президентского рейтинга подошел Зеленский. Его поддерживали 26% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делили Порошенко и Тимошенко —  около 17%.
 
В преддверии выборов Порошенко заострил внимание на российской теме. Зеленский преимущественно мотивировал свой электорат на участие в голосовании. На защиту ключевого электората и повышение его явки были нацелены и в штабе Тимошенко. 
 
Само голосование, как сообщили в Центральной избирательной комиссии, проходило с «классическими» нарушениями: избиратели массово фотографировали свои бюллетени, а к некоторым участками специально подвозили людей. В итоге явка оказалась выше, чем в 2014 году: 63,48% против 59,48%. Тогда в первом туре Порошенко набрал 54% голосов. 
 
В 20.00 как только закрылись избирательные участки появились первые данные экзитполлов, которые показали большой отрыв Зеленского — более 30%. На втором месте шёл Порошенко — почти 18%.
 
Тимошенко, по данным опросов на избирательных участках, поддержали 14%. С этим она не согласилась, назвала экзитполлы манипуляцией и объявила о своём прохождении во второй тур по данным соцопросов своей команды.
 
Вскоре Юрий Бойко также сказал, что у него есть шанс попасть во второй тур. По его словам, избиратели боялись называть социологам его фамилию.
 
Первые результаты голосования, обнародованные ЦИК, показали лидерство Порошенко и Зеленского, второго — Зеленского и Тимошенко, а все остальные, что во второй тур проходят комик и действующий президент.
 
По данным подсчета 70% протоколов, Зеленский набирает 30,45% голосов. На втором месте остаётся Порошенко — 16,19%, далее идет Юлия Тимошенко — 13,15%. Юрий Бойко набирает 11,55% голосов.
 
После выборов Порошенко заявил о необходимости дебатов накануне второго тура голосования. По словам действующего президента, «судьба свела его с марионеткой Коломойского».
Порошенко подчеркнул, что «услышал голос украинского общества» и задумался, почему 30% поддержали Зеленского.
 
«Будет проведена тщательная работа над ошибками», — сказал он.
 
Зеленский ответил, что к дебатам готов: «Я готов, готов, да. Порошенко — не Порошенко, какая мне разница?».
 
Несмотря на большой отрыв Зеленского от Порошенко, многие эксперты считают, что у действующего президента есть все шансы пойти на второй срок.
 
«Слагаемые его успеха — патриотическая мобилизация. Он всё сводит к простому противопоставлению — эти выборы являются борьбой между мной и Путиным. Это для многих важный фактор и затмевает коррупцию. Кроме того, он монополист прозападного вектора», — говорит руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
 
С ним согласен глава фонда Украинская политика Константин Бондаренко: «У Порошенко очень технологичная кампания. Работает пропагандистская машина, которая повторяет тезис: только он может управлять армией и противостоять Путину. Это работает». 
 
Политический эксперт Александр Солонтай прогнозирует, что явка во втором туре будет значительно ниже, чем в первом. По его мнению, многие украинцы, которые будут выступать против действующей власти, будут голосовать за Зеленского, и наоборот — все, кто против Зеленского, отдадут голос за Порошенко.
 
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что отрыв Порошенко от Зеленского слишком большой и преодолеть его не удастся. 
 
«Что касается голосов, то Зеленскому уйдут голоса Бойко, существенная часть голосов Смешко и Гриценко. С избирателями Тимошенко будет сложнее. Они своеобразны и зачастую это люди, которые не имеют взглядов, а просто любят Тимошенко. Если она призовет голосовать за Зеленского, то они её послушают. Если же этого не будет, то тогда небольшое количество уйдет Порошенко», — считает эксперт. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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