Журналисты «Корреспондента» выяснили, чего ждать украинцам от второго тура выборов

Украинцы не смогли определиться с выбором, кто возглавит страну на следующие пять лет, и во второй тур выходят комик Владимир Зеленский, а также действующий президент Пётр Порошенко. Журналисты «Корреспондента» рассказали, как прошёл первый тур выборов, как штабы кандидатов отреагировали на результаты и чего ждать от следующего голосования.

Во второй тур президентских выборов 2019 года на Украине с уверенным отрывом проходит комик Владимир Зеленский, а также действующий президент Пётр Порошенко. Кандидаты Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, занявшие третье и четвёртое места, не согласились с предварительными данными и заявили о своём прохождении во второй тур. Журналисты «Корреспондента» рассказали, как прошёл первый тур выборов, как штабы кандидатов отреагировали на результаты и чего ждать от голосования во втором туре, который состоится 21 апреля.

Как пишет издание, 31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Это вторые выборы президента после «евромайдана», и предсказать, кто выйдет во второй тур, изначально было непросто.

К выборам лидером президентского рейтинга подошел Зеленский. Его поддерживали 26% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делили Порошенко и Тимошенко — около 17%.

В преддверии выборов Порошенко заострил внимание на российской теме. Зеленский преимущественно мотивировал свой электорат на участие в голосовании. На защиту ключевого электората и повышение его явки были нацелены и в штабе Тимошенко.

Само голосование, как сообщили в Центральной избирательной комиссии, проходило с «классическими» нарушениями: избиратели массово фотографировали свои бюллетени, а к некоторым участками специально подвозили людей. В итоге явка оказалась выше, чем в 2014 году: 63,48% против 59,48%. Тогда в первом туре Порошенко набрал 54% голосов.

В 20.00 как только закрылись избирательные участки появились первые данные экзитполлов, которые показали большой отрыв Зеленского — более 30%. На втором месте шёл Порошенко — почти 18%.

Тимошенко, по данным опросов на избирательных участках, поддержали 14%. С этим она не согласилась, назвала экзитполлы манипуляцией и объявила о своём прохождении во второй тур по данным соцопросов своей команды.

Вскоре Юрий Бойко также сказал, что у него есть шанс попасть во второй тур. По его словам, избиратели боялись называть социологам его фамилию.

Первые результаты голосования, обнародованные ЦИК, показали лидерство Порошенко и Зеленского, второго — Зеленского и Тимошенко, а все остальные, что во второй тур проходят комик и действующий президент.

По данным подсчета 70% протоколов, Зеленский набирает 30,45% голосов. На втором месте остаётся Порошенко — 16,19%, далее идет Юлия Тимошенко — 13,15%. Юрий Бойко набирает 11,55% голосов.

После выборов Порошенко заявил о необходимости дебатов накануне второго тура голосования. По словам действующего президента, «судьба свела его с марионеткой Коломойского».

Порошенко подчеркнул, что «услышал голос украинского общества» и задумался, почему 30% поддержали Зеленского.

«Будет проведена тщательная работа над ошибками», — сказал он.

Зеленский ответил, что к дебатам готов: «Я готов, готов, да. Порошенко — не Порошенко, какая мне разница?».

Несмотря на большой отрыв Зеленского от Порошенко, многие эксперты считают, что у действующего президента есть все шансы пойти на второй срок.

«Слагаемые его успеха — патриотическая мобилизация. Он всё сводит к простому противопоставлению — эти выборы являются борьбой между мной и Путиным. Это для многих важный фактор и затмевает коррупцию. Кроме того, он монополист прозападного вектора», — говорит руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

С ним согласен глава фонда Украинская политика Константин Бондаренко: «У Порошенко очень технологичная кампания. Работает пропагандистская машина, которая повторяет тезис: только он может управлять армией и противостоять Путину. Это работает».

Политический эксперт Александр Солонтай прогнозирует, что явка во втором туре будет значительно ниже, чем в первом. По его мнению, многие украинцы, которые будут выступать против действующей власти, будут голосовать за Зеленского, и наоборот — все, кто против Зеленского, отдадут голос за Порошенко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что отрыв Порошенко от Зеленского слишком большой и преодолеть его не удастся.

«Что касается голосов, то Зеленскому уйдут голоса Бойко, существенная часть голосов Смешко и Гриценко. С избирателями Тимошенко будет сложнее. Они своеобразны и зачастую это люди, которые не имеют взглядов, а просто любят Тимошенко. Если она призовет голосовать за Зеленского, то они её послушают. Если же этого не будет, то тогда небольшое количество уйдет Порошенко», — считает эксперт.