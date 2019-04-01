Журналисты «Корреспондента» выяснили, чего ждать украинцам от второго тура выборов

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Haaretz: Дамаск предложил Вашингтону поделиться с Израилем собственной землёй Haaretz
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Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
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RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в феврале 2019 года
Телеканал RT занял первое место среди всех интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа в феврале 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».
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Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене
Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима фигуранта дела о госизмене Георгия Фомченкова. Об этом сообщает РИА Новости.
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Главы МИД НАТО обсудят в Вашингтоне меры по ДРСМД и Чёрному морю
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на предстоящих переговорах в Вашингтоне обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в Чёрном море.
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Футболист «Анжи» признался, что у него нет доверия к президенту клуба
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев заявил, что у него нет доверия к президенту футбольного клуба Осману Кадиеву.
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RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics за март
Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за март 2019 года.
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Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка, который пройдёт в Сочи в октябре. Об этом сообщает Newinform.
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Политолог прокомментировал лидерство Зеленского на украинских выборах
Кандидат политических наук, профессор Алексей Якубин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал лидерство шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.
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Тутберидзе объяснила, почему прошедший сезон оказался сложным для Загитовой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему прошедший сезон был тяжёлым для её подопечной Алины Загитовой.
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Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером. Об этом информирует NL Times со ссылкой на офис по обеспечению безопасности.
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Руководство одного из заводов в Омске привлечено к ответственности из-за долгов сотрудникам
В Омске прокуратура Советского округа внесла представление руководству завода нефтегазового оборудования, а также привлекла его к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Об этом информирует Gorod55.ru.
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Вышинский проголосовал на выборах президента Украины
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский проголосовал на президентских выборах на Украине в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
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Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody’s.
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В Звенигороде более 50 многодетных семей получили земельные участки
Треть многодетных семей Звенигорода обеспечены земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
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Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы государства зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.
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Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода Медведевой и Липницкой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о возможных причинах ухода своих учениц Евгении Медведевой и Юлии Липницкой к другим специалистам.
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В Германии готовы к сотрудничеству с любым президентом Украины
Позиция МИД Германии относительно Украины не изменилась: Берлин будет сотрудничать с любым избранным на Украине президентом.
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Жена Новосельцева рассказала, собирается ли подавать на развод
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала RT, собирается ли подавать на развод.
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Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, в беседе с RT высказала предположение, что муж пытается её спровоцировать.
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Зеленский продолжает лидировать на выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов на выборах президента Украины, свидетельствуют данные украинской ЦИК после подсчёта 85,07% протоколов.
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Драчёв рассказал, когда IBU примет решение по делу Васильевой
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение по делу Маргариты Васильевой о нарушении антидопинговых правил.
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Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
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Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы РШФ Филатова
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Российской шахматной федерации (РШФ) Андрея Филатова.
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В ОБСЕ прокомментировали недопуск российских наблюдателей к выборам на Украине
Почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что недопуск наблюдателей из России к выборам президента Украины противоречит нормам ОБСЕ.
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Зенитчики ЧФ начали учения по обороне важных объектов от авиации
Зенитно-ракетный полк Черноморского флота России приступил к выполнению задач в рамках полевого выхода в районы интенсивных полётов морской авиации ЧФ.
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Полиция возбудила дело против женщины, оставившей больного сына одного в квартире в Новой Москве
В СК передано уголовное дело в отношении жительницы Новой Москвы, на несколько дней оставившей без присмотра больного сына. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства
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Хованцев: за второе место в Кубке мира Логинов бился на лыжах Латыпова
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александр Логинов был вынужден выступать в решающей гонке Кубка мира на лыжах своего партнёра по команде Эдуарда Латыпова.
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Эксперт оценил данные о лидерстве России по поставкам СПГ в Европу
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал RT данные годового отчёта Международной ассоциации импортёров СПГ, согласно которым по итогам 2018 года Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии.
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В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
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Наташа Королёва поздравила Зеленского с успехом на выборах
Певица Наташа Королёва поздравила кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского с результатами в первом туре голосования.
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Жена Новосельцева рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, в беседе с RT рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца.
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В Москве поддержали идею об усилении контроля за автошколами
Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов поддержал законодательную инициативу об усилении контроля ГИБДД за деятельностью автошкол, сообщает газета «Известия».
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Жена Новосельцева объяснила, зачем вынесла конфликт с мужем на публику
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), которая является женой защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, в беседе с RT рассказала, зачем вынесла конфликт с мужем на публику.
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Тихонов заявил, что больше никогда не будет выступать на тренерском совете СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что впредь не намерен выступать на заседаниях тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).
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В Татарстане полилингвальные комплексы будут созданы на средства из бюджета
Госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев в ходе брифинга по вопросу создания в республике полилингвальных комплексов заявил, что на эти цели будут выделены бюджетные средства. Об этом сообщает Inkazan.ru.
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Глава наблюдателей ПАСЕ оценил организацию выборов на Украине
Глава наблюдателей ПАСЕ Март Ван де Вен прокомментировал процесс голосования избирателей в первом туре выборов президента Украины.
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В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
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В РФС назвали правильным удаление футболиста «Ахмата» Семёнова в матче со «Спартаком»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров дал свою оценку эпизоду с удалением защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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В Севастополе упростили ввод в эксплуатацию многоквартирных домов
Правительство Севастополя внесло изменения в регулирование градостроительных отношений, касающихся ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, сообщает «Новый Севастополь».
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Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине
Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.
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Корабли Украины и Грузии примут участие в учениях НАТО в Чёрном море
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в ближайшее время проведёт учения в Чёрном море с участием кораблей Украины и Грузии.
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Налоговые поступления из Севастополя в бюджет выросли вдвое
В течение пяти лет объём налоговых поступлений из Севастополя в российский бюджет увеличился вдвое. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя УФНС по городу Николая Приставку.
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Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в нагорнокарабахском урегулировании.
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Генконсульство: личности погибших при крушении самолёта в Германии пока не установлены
Личности погибших в результате крушения частного легкомоторного самолёта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне к настоящему времени не установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в регионе.
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Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов был обвинён во лжи во время своего выступления на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) в Тюмени.
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В Хабаровском крае в суд направлено дело браконьера, почти три года скрывавшегося в тайге
В Хабаровском крае в суд направлено дело браконьера, который почти три года скрывался от следствия в тайге. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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В РПЛ назвали причину переноса матча «Спартак» — «Рубин»
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин сообщил причину переноса матча 26-го тура между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».
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В Новороссийске при взрыве снаряда пострадали трое студентов
В результате взрыва учебного снаряда от гранатомёта в Новороссийске трое студентов получили травмы. Об этом информирует портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков
Генеральным директором «Росгеологии» стал экс-глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, передаёт Минприроды России.
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Зеленский предлагает референдум перед вступлением Украины в ЕС и НАТО
Советник штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен предлагает проведение референдума перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, чтобы никто не смог пересмотреть данное решение после смены власти.