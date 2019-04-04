1+1: Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе

Пётр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским. Как передаёт «1+1», действующий президент принял предложение оппонента провести мероприятие на киевском стадионе «Олимпийский».

Стадион, так стадион. Пётр Порошенко ответил на призыв Владимира Зеленского. Своё видеообращение действующий президент опубликовал в Twitter несколько часов назад. Накануне вечером Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский». Порошенко в ответ напомнил, как должны проводиться дебаты по закону, и принял предложение оппонента.

Администрация стадиона ранее опубликовала своё заявление, где рассказала, что предприятие не принимает участия в выборах, никаких заявок на проведение дебатов не получало и считает обращение Зеленского его личной инициативой.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Из уважения как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думайте.

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут состояться на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие существуют правила, но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.