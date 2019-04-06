1+1: Тимошенко отказалась модерировать дебаты Зеленского и Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатом Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал представитель штаба юмориста Дмитрий Разумков. По его словам, Тимошенко могла бы вполне стать «независимым арбитром», который относится ко всем претендентам на пост главы государства критически, сообщает «1+1».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом в недавнем интервью сообщил советник юмориста Дмитрий Разумков, передаёт «1 + 1».
По его словам, Тимошенко смогла бы стать «независимым арбитром», потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она приняла предложение, то на дебатах было бы представлено 60% голосов избирателей, то есть «более половины страны». «Но случилось так, как случилось», — добавил Разумков.
По его словам, место модератора на предстоящих дебатах всё ещё вакантно. Но им должен стать «независимый рефери, который будет равно удалён от двух команд», подчеркнул советник Зеленского.
Телеканал напоминает, что Порошенко и Зеленский вышли во второй тур президентских выборов, состоявшихся 31 марта. Первоначально шоумен отказывался от прений в прямом эфире, но затем вызвал действующего главу государства на дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» и выдвинул ряд условий. Порошенко принял этот вызов.
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