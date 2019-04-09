Унiан: ради победы на выборах Порошенко взял фото Путина — незаконно

Штаб Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, на которых действующий украинский президент изображён вместе с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «Унiан», Украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображения людей без их письменного согласия, а в предвыборной агитации — людей, которые не являются гражданами Украины.
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, на которых он изображён вместе с президентом России Владимиром Путиным. Как передаёт «Унiан», журналистка Ольга Волкова на странице в Facebook написала, что такие билборды установлены в Харькове.
На агитационных плакатах размещены фото Порошенко с Путиным и лозунг: «21 апреля. Решающий выбор».
«Авторы рекламы «Думай» — подумали и решили... Харьков, улица Полтавский путь», — прокомментировала Волкова.
Как отмечает украинское информагентство, известно, что такие билборды есть в Киеве и Днепре. Агитаторы также раздают партийную газету Порошенко с аналогичным изображением.
Согласно украинскому законодательству, агитационные материалы должны содержать информацию о заказчике, тираж, название компании, которая выполнила заказ, и тому подобное. На билбордах Порошенко указано, что заказчиком выступает «кандидат на пост президента Украины Порошенко П.А.». Билборды выпущены тиражом 2104 экземпляра, а также отмечается, что «лицо, ответственное за выпуск, — Южанина Н.П.», которая, как отмечает «Унiан», является депутатом от партии «Блок Петра Порошенко».
Как напоминает «Унiан», согласно статье 8 Закона Украины «О рекламе», «в рекламе запрещается помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица». Статья 64 также вводит ограничения непосредственно по ведению предвыборной агитации. В частности, она запрещает участие в предвыборной агитации «лицам, которые не являются гражданами Украины».
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