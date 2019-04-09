Унiан: ради победы на выборах Порошенко взял фото Путина — незаконно

12:34 Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать пельменями и икрой Лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его пребывания во Владивостоке будут кормить традиционными русскими блюдами. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

12:32 ВЦИОМ назвал любимый хоккейный клуб россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках опроса, посвящённого вовлечённости россиян в хоккей, установил, какой из клубов считают любимым большинство опрошенных.

12:23 Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо В Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.

12:22 Опрос: 62% россиян не знали о проведении матчей за Кубок Гагарина Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, посвящённый вовлечённости россиян в хоккей.

12:12 Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

12:09 Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака» Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена».

12:07 Потребление алкоголя в России за восемь лет снизилось почти в два раза Министр здравоохранения России Вероника Скворцова представила доклад к итоговой коллегии Минздрава, в котором говорится, что потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза с 2011 года.

11:58 МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков Украина уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам состоявшихся в Гааге двусторонних консультаций по данному вопросу.

11:51 Бойко назвал законопроект о госязыке на Украине «карательным» Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, заявил, что законопроект о государственном языке на Украине является «карательным».

11:50 Врач «Зенита» прибыл на осмотр Кокорина в СИЗО Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что врач футбольного клуба «Зенит» прибыл в СИЗО «Бутырка», чтобы провести осмотр Александра Кокорина.

11:42 Акинфеев с женой снялись в музыкальном клипе группы «Руки Вверх!» Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев и его жена снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!».

11:38 В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае в связи с пожарами в регионе.

11:32 В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии новый мусорный полигон получил имя футбольного судьи Владимира Москалёва.

11:20 Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья досрочно выдадут пенсии за май Пенсионный фонд России собирается досрочно выплатить пенсии за май жителям населённых пунктов в Забайкалье, которые пострадали в результате бушующих в регионе пожаров.

11:20 Двукратная чемпионка ОИ в плавании завершила карьеру в 24 года Австралийская пловчиха Бриттани Элмсли объявила о завершении спортивной карьеры.

11:17 Лавров: Россия надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

11:16 На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысячи россиян Украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2,8 тыс. граждан России с начала 2019 года. Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал.

11:13 Российский футбольный клуб может создать комплект формы с портретом Бузовой Женский футбольный клуб «Енисей» может создать третий комплект формы — с изображением российской певицы Ольги Бузовой.

11:05 Ким Чен Ын прибыл во Владивосток Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

11:00 Один человек погиб и пятеро пострадали из-за взрыва в Дамаске Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате взрыва на юге Дамаска.

10:59 СМИ: Футболист «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить главного тренера Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу поставил лайк под записью в соцсети с призывом уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

10:54 НХЛ назвала тройку номинантов на «Кинг Клэнси Трофи» Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх номинантов на награду «Кинг Клэнси Трофи».

10:53 Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан Ещё двое участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

10:43 В Раде прокомментировали отставки украинских губернаторов Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, экс-кандидат в президенты страны, прокомментировал отставки украинских губернаторов.

10:34 Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские военные в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.

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10:32 Вышинский назвал ложью обвинения СБУ в свой адрес Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.

10:30 В Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.

10:19 Лиллард установил рекорд плей-офф НБА Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил рекорд результативности в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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10:10 Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.

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09:54 На Шри-Ланке произвели ещё один контролируемый взрыв Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки произвели ещё один контролируемый взрыв в одном из ресторанов города Коломбо.

09:47 Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

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09:39 В Новой Зеландии оценили данные о связи взрывов на Шри-Ланке с атакой в Крайстчерче В Новой Зеландии прокомментировали информацию властей Шри-Ланки, которые ранее заявили о связи серии взрывов в стране с атакой в новозеландском Крайстчерче.

09:35 Слуцкий: «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных от «Аякса» в матче 32-го тура голландской Эредивизи.

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09:25 СМИ: Сошников покинет НХЛ и проведёт следующий сезон в КХЛ Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

09:19 Глава полиции Одесской области Украины решил уйти в отставку Начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин принял решение уйти в отставку по собственному желанию.

09:07 В Мьянме заявили о заинтересованности в покупке оружия у России Главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил, что страна заинтересована в новых закупках вооружений у России.

09:00 «Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:59 Генсек ОБСЕ намерен обсудить с Лавровым ситуацию с Вышинским Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил о намерении обсудить на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

08:52 «Бостон» выиграл у «Торонто» решающий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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08:37 «Филадельфия», «Торонто» и «Портленд» вышли во второй раунд плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» пробились во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:37 Пенс заявил, что с нетерпением ждёт начала работы с Зеленским Вице-президент США Майк Пенс на своей странице в Twitter написал, что с нетерпением ждёт начала совместной работы с новым главой Украины Владимиром Зеленским.

08:28 На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.