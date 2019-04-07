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СТРАНА: Волкер передумал и призвал украинцев голосовать за Порошенко

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В свежем интервью спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что во втором туре президентских выборов украинцам необходимо отдать голос действующему главе государства Петру Порошенко, пишет «СТРАНА». Издание отмечает, что ещё совсем недавно американский дипломат утверждал, что в Вашингтоне не поддерживают ни одного из кандидатов и намерены сотрудничать с любым победителем.
СТРАНА: Волкер передумал и призвал украинцев голосовать за Порошенко
Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер призвал украинцев во втором туре президентских выборов голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко, сообщает «СТРАНА». По словам издания, Волкер объяснил свою позицию тем, что Россия, вне зависимости от итогов голосования, продолжит «испытывать на Украине способы и методы ведения гибридной войны».

«Хотят ли они (украинцы. — ИноТВ) кого-то, кто просто выступает против системы, обещая широкую реформу? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо другой на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — риторически поинтересовался американский дипломат. На уточняющий вопрос, говорит ли он о Порошенко, Волкер ответил утвердительно. 

Издание обращает внимание, что эти слова противоречат предыдущему заявлению Волкера. Ранее он утверждал, что Вашингтон не поддерживает ни одного из кандидатов и будет сотрудничать с любым победителем выборов.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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