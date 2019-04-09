Эксперт: Россия постарается вернуть контроль над Украиной после выборов в Раду

Для России нет смысла начинать полномасштабное наступление на Украину, Москве важно контролировать политическую жизнь Киева, уверен эксперт украинского «Майдана иностранных дел» Александр Хара. В комментарии «Телеканалу новин 24» он заявил, что для Путина важны парламентские выборы на Украине, поскольку «реваншистские пророссийские силы» смогут получить большинство мандатов и будут расшатывать и ослаблять государство и толкать страну в сторону России.

Исключать широкомасштабное наступление России после выборов нельзя, однако смысла в большой войне для Путина нет. Как передаёт «Телеканал новин 24», эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара считает, что Москве придётся считаться с украинской властью, какой бы она ни была.

Специалист отмечает, что Россия может уничтожить украинские вооружённые силы и оккупировать часть Украины, но она не будет способна контролировать эту территорию и вливать деньги.

«России нужны не войска, «зелёные человечки», «моторолы» и другие «украшения» «русского мира», а контроль политической жизни Украины. Цель Москвы — вернуть контроль над Украиной. Возможность внесения изменений в нашу конституцию, чтобы исключить движение в ЕС и НАТО», — заявил Хара.

Эксперт считает, что для Путина важны парламентские выборы на Украине, поскольку «реваншистские пророссийские силы» смогут получить много мандатов и будут расшатывать и ослаблять государство, будут толкать страну в сторону России. По его убеждению, кампания Порошенко «кто против меня, тот за Путина», поляризует страну.

«То есть 30 процентов избирателей, которые за Зеленского, враги? Это на руку Путину. Хуже, чем наступление, — отсутствие национального единства. Угроза не в Путине. А в украинской политической элите, которая пытается сохранить ту систему, которая позволяет наживаться. Коррупция во время войны проникла в оборонный сектор. Власть устраивает статус-кво», — считает Хара.

По его словам, для России с Порошенко всё понятно. Больше вопросов вызывает Зеленский, в частности, его политика безопасности. Он предлагает расширить переговорный формат и включить туда США и Великобританию. Это логично, однако важно, о чём будут разговаривать.

«Украина должна настаивать, что Россия — сторона вооружённого конфликта, настаивать на возвращении всех оккупированных территорий. Эти переговоры могут затянуться на годы. Но без этого не будет настоящего мира на Украине. Но даже если будет какое-то примирение с Россией, это не последняя война с ними», — отметил Александр Хара.