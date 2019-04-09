CBC: у канадских инструкторов осталось ещё много работы на Украине

Канадское правительство продлило тренировочную миссию на Украине с участием 200 инструкторов до 2022 года. Как передаёт CBC, глава миссии подполковник Пьер Леру заявил, что у канадских военных на Украине осталось ещё много работы.

Правительство Канады продлило тренировочную миссию на западе Украины с участием 200 канадских инструкторов до 2022 года. Как пишет CBC, по словам подполковника Пьера Леру, возглавляющего миссию с 2019 года, у канадских военных осталось ещё много работы.

«Есть много вещей, которые мы можем улучшить. Это невероятно. У нас остаётся масса возможностей», — заявил Леру.

Изначально канадцы приехали на Украину, чтобы помочь украинским солдатам овладеть новыми боевыми навыками, включая навыки по обнаружению и обезвреживанию придорожных мин и мин-ловушек, которые представляли собой особенно серьёзную проблему на начальном этапе конфликта.

По словам Леру, украинцы овладели этими навыками настолько хорошо, что теперь они сами могут тренировать своих солдат. Сейчас канадцы помогают им совершенствовать их сапёрные навыки: подрыв укреплений и построение мостов под огнём. Они также проводят продвинутые курсы для подготовки снайперов. Однако главным вкладом канадцев стала подготовка украинцев в области военной медицины.

Как отмечает автор материала, когда в 2015 году канадцы приехали на Украину, американские инструкторы обучали украинских солдат только самым базовым методам оказания медицинской помощи в условиях боя. Канадцы расширили этот курс до трёх месяцев, в ходе которых украинские солдаты осваивают продвинутые навыки, позволяющие спасать жизнь.

По словам Леру, это очень важные знания, учитывая высокий уровень потерь среди украинских солдат. Понимание того, что у раненого может быть больше шансов на выживание, помогло повысить уровень уверенности солдат, находящихся на линии фронта.

«Я понимаю, почему эту миссию необходимо продлить ещё на некоторое время», — добавил канадский полковник.