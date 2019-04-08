GW: Ващиковский начал предвыборную кампанию с запугиваний Польши «зелёными человечками»

Можно без преувеличения сказать, что польское сотрудничество с НАТО связано с личностью Витольда Ващиковского. Он кладезь знаний об альянсе — сказал про бывшего министра иностранных дел экс-министр обороны Польши Ян Парыс. При помощи таких похвал и запугивания «зелёными человечками» на территории Польши экс-глава польского МИД намерен завоевать сердца поляков и выиграть выборы в европарламент, пишет журналист Павел Руткевич в статье для Gazeta Wyborcza.

Семинар — якобы научный, а на практике избирательный — экс-министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Лодзи прошёл под названием «20 лет Польши в НАТО. Наш вклад в безопасность Европы». «Можно было бы подумать: «наш», то есть Польши. Но во время доклада ни разу не вспомнили Бронислава Геремека, который, будучи министром иностранных дел, от имени Польши подписал Североатлантический договор, ни Ежи Бузека или Александра Квасьневского, которые ранее подписались под актом присоединения Польши к альянсу», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Руткевич.

Единственное, что было упомянуто: имеют вес не те, кто эти договоры подписывает, а скорее те, кто добивается этих возможностей, добавляет он. Именно в подобной роли должен был предстать Ващиковский — по крайней мере, по мнению бывшего министра национальной обороны Польши Яна Парыса, который вознёс Ващиковского на пьедестал политического героя. «Следовательно, «наш вклад» означал вклад ПИС (партия «Право и Справедливость». — ИноТВ), а скорее даже её действующих членов, прежде всего Ващиковского», — подчёркивает автор. В свою очередь первый президент Третьей Речи Посполитой Лех Валенса появился в этом историческом докладе только раз — в качестве мнимого приверженца как называемого «НАТО-бис»* — то есть союза с Россией, добавляет он.

Ващиковский, будучи министром иностранных дел в правительстве Беаты Шидло, прославился прежде всего упоминанием о якобы состоявшемся разговоре с представителем несуществующего карибского государства Сан Эскобар. В 1997 году он исполнял обязанности главы связного бюро Польши при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, до 1999 года являлся заместителем представителя Польши при НАТО.

«Можно без преувеличения сказать, что польское сотрудничество с альянсом связано с личностью Витольда Ващиковского. Он кладезь знаний на тему альянса», — говорил Парыс.

В ходе «семинара» оказалось, что до того, как ПИС пришла к власти, Польша была в НАТО «членом второй категории». И кажется, что это положение дел изменил лишь варшавский саммит НАТО в 2016 году и поступательное увеличение присутствия союзнических войск — на практике американских — в Польше, иронизирует журналист.

Однако ПИС забывает, что этому предшествовало размещение сил быстрого реагирования НАТО, до которого дело дошло на конференции в Ньюпорте в сентябре 2014 года. За год до прихода к власти ПИС, во времена, когда президентом был ещё Бронислав Коморовский. Об этих «деталях» Ващиковский не вспомнил, указывая, однако, на новые угрозы для Польши, — помимо прочего, на «зелёных человечков», отмечает Руткевич.

«Представьте, как бы мы сегодня приспособились к ситуации, через пять лет после этого конфликта — начала войны на Украине, не имея этого американского военного присутствия, но в то же время имея инциденты: «зелёных человечков» на Сувальском перешейке, на Балтийской косе и так далее. Ведь эти инциденты всё время случаются», — говорил Ващиковский.

Ващиковский — номер один в польском городе Лодзь в евровыборах этого года. Как и Беата Шидло. Ващиковского и Шидло экс-министр обороны Ян Парыс представил как политических «коммандос», которые — как и в фильме «Пушки острова Наварон» — должны прорваться во вражескую крепость и принести победу в войне. Эта крепость — в их представлении — Европейский парламент, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Руткевич.





* НАТО-бис — концепция создания международной военной системы стран Центральной Европы, ранее принадлежавших к распавшемуся Варшавскому договору, которую выдвинул президент Республики Польша Лех Валенса в марте 1992 года во время его визита в Германию (прим. ИноТВ).