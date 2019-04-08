Корреспондент: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «Корреспондент», кандидат в президенты Украины при этом добавил, что не может идти и речи о жертвовании какими-то территориями или людьми.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако, как пишет «Корреспондент», шоумен подчеркнул, что при этом не может идти и речи о жертвовании какими-то территориями или людьми.

«Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убеждён в этом», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, готов ли он к переговорам с Путиным и на какие готов пойти жертвы при этом.

Зеленский считает, что самой главной задачей сейчас является «не просто остановить войну, а прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать».

По его мнению, необходимо продолжать минский переговорный процесс, но данный формат следует реформировать.

«Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей», — считает Зеленский.