Washington Post Оригинал

Не раскалывает, а сплачивает: колумнистка Washington Post объяснила, чем Зеленский отличается от Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского иногда сравнивают с Дональдом Трампом. Оба пришли в большую политику, получив известность на телевидении, пишет обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум. Вместе с тем между ними есть заметная разница — в отличие от действующего главы Белого дома украинский юморист стал для собственной страны символом национального единства, считает журналистка.
Не раскалывает, а сплачивает: колумнистка Washington Post объяснила, чем Зеленский отличается от Трампа
Reuters
«Слуга народа» дал старт политической карьере «великолепного актёра» Владимира Зеленского. Этот украинский телесериал достаточно реалистичен, чтобы приковать к себе внимание зрителей, и достаточно абсурден, чтобы вызвать у них улыбку, пишет обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум.
 
Главный герой «Слуги народа» — простой учитель истории Василий Голобородько. Благодаря снятому его учениками ролику, в котором он в самых резких выражениях обличает коррупцию, преподаватель внезапно становится президентом Украины. После этого все окружающие, включая его неприятного начальника и безразличную семью, неожиданно начинают заискивать и даже лебезить перед ним.
                 
Дальние родственники названивают протагонисту, требуя места в правительстве. Безликие олигархи едят икру, поздравляют друг друга с его победой, говоря «наш народ любит дешёвый популизм», и предвкушают, как Голобородько будет следовать их указаниям.
 
«Но постепенно Василий учится давать отпор. При этом по ходу дела он насмехается над украинским парламентом, политикой и политическим языком. Он подтрунивает над странной смесью уважения и ужаса, которые испытывают украинцы по отношению к своим лидерам и государству», — отмечает Аппельбаум.
                                                                                                                                  
По её словам, Василий, который является полной противоположностью героя «Карточного домика» Фрэнка Андервуда, выступает за здравый смысл, чем привлекает миллионы украинцев, которые хотят, чтобы кто-нибудь, похожий на героя «Слуги народа», стал их президентом. Эти настроения позволили Зеленскому заручиться поддержкой 30% избирателей и обойти действующего главу государства Петра Порошенко в первом туре выборов.
 
Примечательно, что эта «странная сага» разворачивается на фоне относительно честных и свободных выборов. Эксперты, следившие за ходом голосования, утверждают, что в первом туре было заметно меньше нарушений, чем ожидалось. Кандидат от крайне правой партии набрал менее 2%, то есть намного меньше, чем «получают экстремисты в западных странах», обращает внимание автор статьи.
 
Между тем, по её словам, многие вопросы о Зеленском фактически ничем не отличаются от вопросов о других претендентах, особенно не имеющих какого-либо политического опыта. Многих интересует, его публичный образ является настоящим или фальшивым? Совпадают ли взгляды играемого им персонажа с его собственными?
 
Об этом нельзя сказать наверняка. Зеленский почти не даёт интервью и проводит кампанию только в собственных программах. Но с другой стороны, мы также не знаем, о чём думают «обычные политики», и нельзя сказать, что нас это постоянно волнует.
 
«Большинство людей поглощают новости о политике точно так же, как они поглощают развлекательный контент  с экранов мобильников или телевизоров. Возможно, поэтому нет ничего удивительного в том, что украинцы относятся к выдуманной предвыборной кампании точно так же, как они бы относились к кампании, организованной политтехнологами», — рассуждает Аппельбаум.
 
На её взгляд, подобный успех можно также наблюдать в более «взрослых» демократиях. Некоторые сравнивают тактику Зеленского с тактикой Дональда Трапма, который использовал свою телевизионную популярность в политических целях и нашёл необычный способ продвижения своего мнения. Но в отличие от Трампа или итальянского комедианта Беппе Грилло, который был одним из основателей партии «Движение пяти звёзд», украинский юморист «не стремится расколоть народ».
 
Напротив, Зеленский, который говорит на русском и украинском языках, управляет прибыльной компанией и в течение нескольких лет выступает во многих маленьких городах, воспринимается в качестве символа успеха и национального единства в стране, которая часто чувствует себя разобщённой. Он импонирует людям, которые устали от «войны Украины с Россией» или которые не хотят думать об этом. Он не участвует в гневных протестах, а дискредитирует политических оппонентов, высмеивая их, считает автор статьи.
 
Вместе с тем, по её словам, нельзя сбрасывать со счетов «более зловещую интерпретацию» успеха Зеленского. У некоторых вызывает беспокойство его связи с «богатейшим олигархом Украины» Игорем Коломойским. Кроме того, Зеленского считают слишком наивным и сомневаются в его способности управлять страной, «которая находится в состоянии войны, является геополитическим субъектом и обладает большой и сложной экономикой».
 
Первым испытанием для Зеленского станут его теледебаты с Порошенко на киевском стадионе. Если он сможет держаться в этих условиях и ответит на вопросы о войне, экономике, внешней и энергетической политике серьёзно, то у него может появиться шанс. Если же он, наоборот, развеселит людей, то, вполне возможно, его шансы на победу станут ещё выше, заключает Энн Аппельбаум. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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