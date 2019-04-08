Не раскалывает, а сплачивает: колумнистка Washington Post объяснила, чем Зеленский отличается от Трампа

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Мировые СМИ о победе Зеленского: играть роль президента и быть им — совершенно разные вещи ИноТВ
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Washington Post: США собираются полностью перекрыть экспорт нефти из Ирана Washington Post
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Nikkei Asian Review: встреча с Путиным нужна Ким Чен Ыну, чтобы противостоять давлению США Nikkei Asian Review
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СТРАНА.ua: сторонники Порошенко меняют риторику после победы Зеленского Страна.ua
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Guardian: Шри-Ланка пережила гражданскую войну, но теракты застали её врасплох Guardian
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Times: Трампа раскритиковали за поддержку Хафтара Times
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CNN: комику Зеленскому теперь придётся столкнуться с Путиным лицом к лицу CNN
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wPolityce: Польша призывает Анкару поладить с США и напоминает, что Россия — враг wPolityce.pl
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Адвокат: специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина и Мамаева
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение специалистов, которые разобрали видеозапись с конфликтом компании своего подзащитного и главой департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
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Участниками акции «Библионочь» в России стали более 5 млн человек
В Министерстве культуры России сообщили, что в акции «Библионочь» по всей стране приняли участие более 5 млн человек.
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Матери с девятью детьми из Новороссийска готовы оказать финансовую помощь
Общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в России после публикации RT взял на контроль ситуацию с многодетной матерью из Краснодарского края Ольгой Жегуловой, которая в одиночку воспитывает девятерых детей.
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Кудерметова победила Саккари и вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле
Россиянка Вероника Кудерметова взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
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NBC: Байден объявит о своём участии в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден планирует в четверг, 25 апреля, объявить о своём участии в американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.
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Врачи «Зенита» посетят Кокорина в СИЗО 24 апреля
Андрей Ромашов, адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина заявил, что два врача клуба посетят его подзащитного в СИЗО «Бутырка» в среду, 24 апреля.
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В штабе Зеленского поблагодарили украинцев за поддержку на выборах
В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского поблагодарили жителей страны за поддержку кандидата в ходе голосования.
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Мадуро: Трамп не пройдёт
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет достичь своих целей в Боливарианской Республике.
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Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле
Россиянка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
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Меркель и Зеленский провели телефонный разговор
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин продолжит помогать Киеву на пути реформ.
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Гвардиола опроверг слухи об намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Рияда Мареза.
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МИД Бельгии выступил против санкций США в отношении Ирана
Бельгия не поддерживает решение США об отказе от исключений для импорта иранской нефти, Европа ищет пути обхода санкций Вашингтона, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Анкаре.
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Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Адвокат огласил заключение независимого врача по поводу травм избитого Кокориным чиновника
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение независимого врача, который рассмотрел эпизод с ударом стулом главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
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СМИ: «Манчестер Сити» заинтересован в покупке футболиста «Атлетико»
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» интересуется полузащитником испанского «Атлетико» Родри.
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Кушнер анонсировал новый план США по Ближнему Востоку
Соединённые Штаты представят план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке после завершения Рамадана в июне, сообщил советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.
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Прокатчик назвал дату премьеры фильма Лунгина «Братство»
Режиссёр Павел Лунгин представит фильм «Братство» 29 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь», передаёт пресс-служба компании Disney.
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Плющенко пожелал Ковтуну удачи в тренерской деятельности
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о завершении карьеры четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна.
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В штабе Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с Гройсманом
В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского допустили сотрудничество с премьером Владимиром Гройсманом после инаугурации. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков.
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МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
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Волкер поддержал идею прямых переговоров Путина и Зеленского
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в программе NewsHour на PBS выступил в поддержку идеи прямых переговоров между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
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В марте автопроизводство в Санкт-Петербурге выросло на 11%
В марте производство автомобилей в Санкт-Петербурге выросло на 11%, а за первый квартал текущего года — на 6%. Так, за три месяца заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 тыс. машин.
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Адвокат заявил, что следователь нецензурно оскорбил Кокорина на допросе
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что на одном из допросов следователь нецензурно высказался в адрес его клиента.
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Лазарев рассказал о готовящемся для Евровидения выступлении
Певец Сергей Лазарев в беседе с РИА Новости рассказал о номере, с которым он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле. По его словам, выступление будет очень эмоциональным.
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В Петрозаводске обновлён температурный рекорд 72-летней давности
В Петрозаводске обновлён исторический температурный рекорд за последние 72 года — столбики термометров поднялись до отметки +18,6 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1947 году с показателем +17,6 °С.
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Задержанные ФСБ члены ячейки ИГ готовили теракты против полицейских
Задержанные ФСБ в Махачкале и Грозном члены ячейки террористической организации «Исламское государство»* готовили теракты против полицейских.
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Экс-футболист Кержаков развёлся с женой
Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков развёлся со своей женой Миланой Тюльпановой.
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ЦИК: Зеленский победил на выборах президента Украины
Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины после обработки 100% протоколов.
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ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Приморском крае
ФСБ задержала членов террористической ячейки в Приморье, которые планировали разбойные нападения на коммерсантов и переезд в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в распоряжение RT.
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«Россети» выделят около 19 млрд рублей на энергоснабжение Чечни
Компания «Россети» до 2024 года выделит 18,8 млрд рублей на повышение надёжности энергоснабжения Чечни. Об этом договорились чеченский лидер Рамзан Кадыров и глава компании Павел Ливинский.
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Законспирированная ячейка ИГ разоблачена в Махачкале и Грозном
ФСБ России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты.
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В ЕК оценили работу Facebook, Google и Twitter по борьбе с дезинформацией
В Еврокомиссии (ЕК) поприветствовали отчёты онлайн-платформ о выполнении обязательств по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент.
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Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал желание завершившего карьеру четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна начать тренерскую деятельность.
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По факту жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО назначена дополнительная проверка
Сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского управления СК России на транспорте, одной из версий является плохой ремонт вертолёта.
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Прокуратура Карелии заинтересовалась нефтяным пятном в Онежском озере
Природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере. Как выяснилось, мэрия Петрозаводска не предотвратила попадание нефтепродуктов в водоём.
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Де Брёйне пропустит матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет принять участия в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» из-за мышечного повреждения.
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СК возбудил дело после падения наледи на ребёнка в Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Башкирии шестилетний мальчик получил компрессионный перелом позвонка из-за упавшей на него наледи с крыши. Инцидент произошёл в Кумертау.
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Родительский комитет оценил идею снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение ГИБДД снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
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Лавров: декларации Запада не изменят ситуацию вокруг принадлежности Крыма России
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что какие-либо декларации Соединённых Штатов или стран — членов Европейского союза не повлияют на ситуацию вокруг принадлежности Крыма России.
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Эксперт прокомментировал приостановку Белоруссией экспорта светлых нефтепродуктов
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» прокомментировал приостановку Белоруссией экспорта светлых нефтепродуктов.
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В Петербурге задержан объявленный в федеральный розыск вымогатель
В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который ранее вывез предпринимателя из Уфы и вымогал у него 1 млн рублей, избивая и угрожая оружием. Злоумышленник доставлен в Башкирию.
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Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная Верфь»
Российский лидер Владимир Путин расписался на касках рабочих судостроительного завода «Северная верфь».
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Авербух назвал мужественным поступком решение Ковтуна завершить карьеру
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался, что для него не стало неожиданностью решение четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна завершить карьеру.
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Эксперт прокомментировал спуск на воду подлодки — носителя «Посейдонов»
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с ФАН прокомментировал спуск на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомной подлодки специального назначения проекта 09852 «Белгород».
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В Сбербанке рассказали о причине сбоя в работе приложения
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, чем был вызван сбой в работе приложения банка в начале апреля.
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Жириновский прокомментировал решение КС Латвии по ситуации с русскими школами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
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Порье: если Нурмагомедов хочет драться в Абу-Даби, то так тому и быть
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал информацию о том, что его титульный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится в столице ОАЭ Абу-Даби.
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В музее «Павловск» в Петербурге поддержали идею туристического сбора
В Государственном музее-заповеднике «Павловск» в Санкт-Петербурге поддержали идею введения туристического сбора после 2020 года. Такую позицию объяснила директор музея Вера Дементьева.
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Мадонна и Киркоров во время Евровидения в Израиле будут жить в одном отеле
Американская певица Мадонна и народный артист России Филипп Киркоров во время международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле будут жить в одном отеле.