Deutsche Welle: Ангелу Меркель обвиняют в попытке повлиять на украинские выборы

Решение Ангелы Меркель встретиться только с одним из кандидатов в президенты Украины незадолго до второго тура выборов вызвало критику у ряда немецких политиков, сообщает Deutsche Welle. Один из депутатов партии «Левых» обвинил канцлера ФРГ в попытке вмешательства в избирательный процесс. Отмечается, что французский лидер Эммануэль Макрон поступил иначе и встретился не только с Петром Порошенко, но и с его конкурентом — Владимиром Зеленским.

Любой кандидат хотел бы таких фотографий, пишет Deutsche Welle: дружелюбное приветствие от самой могущественной женщины мира, рукопожатие на фоне флагов Германии, Украины и ЕС. В минувшую пятницу, приглашённый в Берлин Пётр Порошенко мог показать себя в качестве одного из мировых лидеров — в отличие от своего главного соперника.

Как отмечает издание, помощь Порошенко нужна: согласно опросам, он уступает своему конкуренту, юмористу Владимиру Зеленскому. При этом депутат от немецкой партии «Левых» Андрей Гунько считает, что решение Меркель встретиться с только с Порошенко незадолго до второго тура, является «вмешательством». Член либеральной партии «Свободных демократов» Стефан Томай назвал встречу Порошенко и Меркель «крайне неуместной».

Оправдывая свой шаг, Меркель отметила, что она и Порошенко «находятся в постоянном взаимодействии, в том числе, и во время выборов». Пресс-секретарь немецкого правительства заявил, что встреча, «разумеется», не имеет никакого отношения к вмешательству в выборы.

Однако, пишет Deutsche Welle, президент Франции Эммануэль Макрон принял иное решение и встретился с обоими украинскими кандидатами. По мнению Стефана Томая, «поведение французского президента свидетельствует о большей дальновидности», в то время как поступок Меркель выглядит недипломатично. Кроме того, Томай отмечает, что нацеленная поддержка Порошенко со стороны Меркель способна оказать и негативный эффект, поскольку избиратели могут скептически отнестись к тесному сотрудничеству между украинским и немецким лидерами.

Тем временем, Порошенко использовал свой визит в Берлин, чтобы показать себя тесным союзником Запада и Ангелы Меркель, сообщает Deutsche Welle. Он поблагодарил канцлера за политическую поддержку в противостоянии с Россией и за экономическую помощь. Меркель, в свою очередь, отметила, что Украине нужно продолжать борьбу с коррупцией, а также стремиться к выполнению Минских договорённостей.