1+1: Порошенко позвал Зеленского на разговор, но на времени не сошлись

Президент Украины Пётр Порошенко неожиданно появился на ток-шоу «Право на власть», где по телефонной связи пообщался с кандидатом на пост главы страны Владимиром Зеленским. Как передаёт «1+1», кандидаты в президенты эмоционально обсудили время и место своих предвыборных дебатов, однако к общему мнению так и не пришли.

Личные переговоры по телефону. Пётр Порошенко публично пообщался с Владимиром Зеленским. Президент неожиданно появился на ток-шоу «Право на власть». Его приняли без приглашения — все предыдущие программы его приглашали, но он это игнорировал.

Порошенко в прямом эфире призвал Зеленского приехать поговорить. Зеленский вышел на связь по телефону и сообщил, что сейчас находится в Париже, где готовится к встрече с президентом Эммануэлем Макроном.

Кандидаты в президенты эмоционально обсудили время и место своих предвыборных дебатов, и тут сдвигов нет. Каждый остался на своей ранее озвученной позиции: Пётр Порошенко настаивал на дебатах на стадионе 14 апреля и в студии 19 числа, Зеленского устраивает только 19 апреля и только стадион.

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Вас пригласили на дебаты на стадион, который вы определили, 14 числа в 14 часов. Встреча у вас, насколько я понимаю, завтра, у вас будет время вернуться в Киев. Вас ждут миллионы. Слушайте, я не закончил. Потерпите, послушайте.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Поверьте, нашу команду никто не будет ставить в позу. А сейчас закончу я. 19 числа на НСК «Олимпийский». Точка. До свидания.

ВЕДУЩАЯ: Точка так точка, стадион так стадион. Дорогие друзья, дорогие кандидаты в президенты, я вас очень прошу не расшатывать страну и дать возможность посмотреть...

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Абсолютно правильно. Так вот, когда мы говорим о нерасшатывании страны, я чётко заявляю, приглашаю господина Зеленского на дебаты на республиканский стадион уже в воскресенье 14 числа.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2019 года.