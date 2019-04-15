NYT: «дебатами одного человека» Порошенко довёл украинские выборы до абсурда

Украинский президент Пётр Порошенко провёл дебаты, на которые его соперник Владимир Зеленский даже не собирался приходить, пишет The New York Times. По мнению издания, этот эпизод добавил сюрреализма в предвыборную гонку, в которой и без того господствуют «театральные выходки и грязные трюки», а не такие важные темы, как решение конфликта в Донбассе.

В воскресенье президентская гонка на Украине приняла «сюрреалистическую форму». Вместо ожидавшихся дебатов между двумя кандидатами зрители наблюдали, как действующий глава государства обсуждал будущее страны с пустой трибуной, на которой было написано имя его соперника комедианта Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

По словам издания, Зеленский заранее ясно дал понять, что не посетит эти дебаты из-за споров о времени их проведения. Но это не помешало Порошенко, который изо всех сил старается оживить свою слабеющую кампанию по переизбранию, обрушиться на своего оппонента, назвав его несерьёзным «виртуальным кандидатом».

Эти «дебаты одного человека» проходили на спортивном комплексе в Киеве и транслировались в прямом эфире. Они состоялись всего за неделю до второго и решающего тура выборов, «в которых с самого начала преобладали театральные выходки и грязные трюки, а не такие серьёзные политические вопросы, как прекращение пятилетней войны на востоке страны», обращает внимание The New York Times.

По мнению издания, Порошенко, беседовавший с приглашёнными на дебаты журналистами, ухватился за отсутствие конкурента, чтобы сделать акцент на главной идее своей кампании: в военное время избиратели не должны доверять судьбу страны «неопытному комику». Зеленский никогда не занимал государственной должности и не имел политического опыта, за исключением его роли в телесериале, в котором он играет учителя, случайно ставшего президентом.

«Мне не нравится, когда вместо участия в дебатах у нас есть виртуальный кандидат, который хочет убедить нас своим клипами. Это не достойно украинской демократии», — подчеркнул Порошенко. Отметив, что президент — это главнокомандующий Вооружённых сил, а не просто церемониальная должность, глава государства отчитал Зеленского за то, что он якобы относится к выборам, как к «киносюжету».

Сотни сторонников Порошенко, собравшиеся возле стадиона, размахивали украинскими флагами и одобрительно приветствовали его насмешки над Зеленским. Впрочем, юморист говорил, что готов к дебатам, но не раньше 19 апреля, то есть за день до выборов, отмечает The New York Times.

Порошенко был избран после того, как в 2014 году в результате уличных протестов был смещён «глубоко коррумпированный» украинский лидер Виктор Янукович. Действующий президент, которого преследуют обвинения в коррупции со стороны его ближайшего окружения и политических союзников, пытается получить поддержку избирателей.

Многие украинцы недовольны и разочарованы тем, что так называемая «революция достоинства» 2014 года не оправдала их надежд. Поэтому Порошенко трудно убедить соотечественников, что избрание Зеленского сыграет на руку российскому президенту Владимиру Путину, считает The New York Times.

Издание напоминает, что в первом туре юморист получил намного больше голосов, чем Порошенко и более 30 других кандидатов. Проведённые впоследствии опросы общественного мнения показали значительный отрыв Зеленского от действующего президента.