1+1: Порошенко повторно сдал анализы на наркотики

Пётр Порошенко во второй раз сдал анализы на наличие в организме наркотиков специалистам антидопингового агентства WADA. Как передаёт «1+1», в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали абсурдом вторую попытку сдачи анализов.
День анализов, вторая попытка. Кандидатов в президенты Украины накануне весь день ждали на стадионе «Олимпийский» специалисты антидопингового агентства WADA. Они были готовы проверить наличие наркотиков в организме кандидатов.
Оба участника второго тура пробы уже сдавали. Привлечь независимого арбитра, который известен в мире спорта, предложил боксёр Владимир Кличко. И хотя идея анализов принадлежит Владимиру Зеленскому, в этот раз на стадион приехал лишь действующий президент.
Результаты Порошенко эксперты обещали обнародовать в начале следующей недели. Все собранные материалы будут отправлены в Америку.
ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Я не утверждаю, что господин Владимир Зеленский является наркоманом. Но есть абсолютно прозрачные процедуры, которые могут доказать не только украинцам, но и всему миру, что кандидат, который претендует на пост президента, является не зависимым от наркотиков.
ИВАН БАКАНОВ, руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского:Это уже абсурд. Мы сдали анализы согласно действующему законодательству, согласно процедурам. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то недействительные или были какие-то махинации, будьте добры обратиться в соответствующие органы, которые это выяснят.
ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО, глава центра прикладных политических исследований «Пента»:Это уже не шоу. Как шоу это уже не воспринимается. То, что происходит сегодня, призывы к новым анализам — это уже политтехнологичная игра.
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