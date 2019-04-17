1+1: Зеленский опережает Порошенко с огромным отрывом

08:24 Свечников в матче с «Айлендерс» впервые вышел на лёд после драки с Овечкиным Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вернулся на лёд после травмы в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

08:24 Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырёх военных в Сирии Сообщения о гибели четырёх российских военных в Сирии не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.

08:12 В Москве зафиксировано рекордно низкое давление Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.

08:12 «Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:59 WP: Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подталкивает американского лидера Дональда Трампа к военной операции в Венесуэле.

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07:30 В Москве 2 мая ожидается до +14 °С В Москве в четверг, 2 мая, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:16 Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.

06:57 В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие семь раз обстреляли территорию ЛНР.

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06:30 Мадуро заявил о готовности принять специальный план изменений в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.

06:15 В Подмосковье насмерть сбили человека на пешеходном переходе В подмосковном Климовске на пешеходном переходе насмерть сбили человека.

05:58 Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая.

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05:30 Армия Израиля нанесла авиаудары по ХАМАС Израильская авиация нанесла в секторе Газа авиаудары по объектам, принадлежащим радикальному движению ХАМАС.

05:15 СМИ: Спецпредставитель США по КНДР может приехать в Южную Корею в мае Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может приехать в Южную Корею 8—10 мая.

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04:36 В Минюсте США удивились, что Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования Глава Минюста США Ричард Барр выразил удивление в связи с тем, что, по его словам, спецпрокурор Роберт Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования о «российском вмешательстве».

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01:30 Гуаидо объявил о начале забастовки государственных служащих Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале забастовки венесуэльских государственных служащих.

01:15 Два человека погибли в результате ДТП в Татарстане Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии в Татарстане.

00:59 Тренер «Ливерпуля» Клопп доволен игрой команды, несмотря на разгромное поражение от «Барселоны» Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не знает, может ли его команда играть ещё лучше, и он с футболистами должен принять итоговый результат (0:3).

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22:47 Путин подписал закон о санкциях за нарушение антидопинговых правил Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денежный штраф за применение и распространение допинга.