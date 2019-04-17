1+1 Оригинал

1+1: Зеленский опережает Порошенко с огромным отрывом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Владимир Зеленский с огромным отрывом опережает Петра Порошенко. Как передаёт «1+1», согласно данным опроса общественного мнения, проведённого Киевским международным институтом социологии, за Зеленского готовы отдать свой голос 72% избирателей.

Зеленский укрепился, Порошенко потерял. Сегодня Киевский международный институт социологии обнародовал результаты социологических исследований, которые проводились с 9 по 14 апреля по всей Украине.  

«За кого вы будете голосовать во втором туре?» — так звучал вопрос к респондентам. За кандидата Владимира Зеленского готовы проголосовать 72% избирателей из тех, кто уже определился и точно пойдёт на выборы. За действующего президента готовы отдать свой голос немногим более 25% респондентов.
 
Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
1+1 Украина Европа
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