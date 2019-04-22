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CNN: комику Зеленскому теперь придётся столкнуться с Путиным лицом к лицу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Комедиант Владимир Зеленский одержал «блистательную победу» на выборах президента Украины, передаёт корреспондент CNN Фил Блэк. По словам журналиста, впереди молодого политика, который во многом остаётся загадкой, ждёт множество трудностей, в том числе противостояние Москве.

И снова здравствуйте. Мы следим за срочной новостью с Украины, где телевизионный юморист и новичок в политике на пути к победе на президентских выборах. Всего несколько минут назад украинский президент Пётр Порошенко признал своё поражение. С нами на связи из Киева корреспондент CNN Фил Блэк. Насколько значительными являются эта победа и это поражение?

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Да, это невероятный момент для страны, Фредерика. Победитель Зеленский известен в этой стране как актёр и комедиант. Он знаменит тем, что изображает украинского президента в украинском телесериале. В этом шоу он обычный парень, который случайно становится украинским президентом. Затем он начинает бороться с коррупцией и политиками, которые стоят у него на пути.
 
Зеленский решил вести свою кампанию с практически аналогичной программой. О ней известно немного. Но фактически в ней он обещает добиться больших успехов, чем его конкурент, и очистить политику страны. И эта идея нашла живой отклик среди украинских избирателей. И в результате он оказался на пути к тому, что можно лишь назвать «блистательной победой».
 
Согласно первому экзитполу, он получил более 73% голосов. И настолько убедительны эти результаты, что, как вы верно заметили, действующий президент Пётр Порошенко вскоре в телефонном разговоре с ним объявил, что признаёт своё поражение.
 
Всё это очень важно, потому что Украина  это страна, которая находится на передовой в противостоянии Запада с Россией. Часть страны охвачена войной с пророссийскими сепаратистами. Россия аннексировала Крымский полуостров* пять лет назад. Всё это действительно важно. Этому комедианту, этому актёру Владимиру Зеленскому предстоит столкнуться лицом к лицу с российским президентом Владимиром Путиным, Фредерика.     
 
Есть ли какие-то прогнозы, как именно это произойдёт? Что о Зеленском думают в Кремле?
 
ФИЛ БЛЭК: Путин и действующий президент Порошенко, определённо, не ладили. У них были напряжённые отношения. Путин не выражал какого-то конкретного мнения по этому вопросу. Он не станет жалеть об уходе Порошенко, но он будет внимательно следить и пытаться понять этого нового президента, потому что он во многом остаётся загадкой. Он раскрыл очень мало.
 
По сделанным им заявлениям понятно, что он собирается сохранять довольно жёсткий курс в отношении России и разбираться с войной на востоке, разбираться с аннексией Крыма. Но что это означает? Готов ли он к переговорам? Готов ли он к уступкам? Это вопросы, по которым Путин будет проверять его в ближайшие недели и месяцы.
 
Дата выхода в эфир 21 апреля 2019 года.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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CNN США Северная Америка
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