CNN: комику Зеленскому теперь придётся столкнуться с Путиным лицом к лицу

Комедиант Владимир Зеленский одержал «блистательную победу» на выборах президента Украины, передаёт корреспондент CNN Фил Блэк. По словам журналиста, впереди молодого политика, который во многом остаётся загадкой, ждёт множество трудностей, в том числе противостояние Москве.

И снова здравствуйте. Мы следим за срочной новостью с Украины, где телевизионный юморист и новичок в политике на пути к победе на президентских выборах. Всего несколько минут назад украинский президент Пётр Порошенко признал своё поражение. С нами на связи из Киева корреспондент CNN Фил Блэк. Насколько значительными являются эта победа и это поражение?

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Да, это невероятный момент для страны, Фредерика. Победитель Зеленский известен в этой стране как актёр и комедиант. Он знаменит тем, что изображает украинского президента в украинском телесериале. В этом шоу он — обычный парень, который случайно становится украинским президентом. Затем он начинает бороться с коррупцией и политиками, которые стоят у него на пути.

Зеленский решил вести свою кампанию с практически аналогичной программой. О ней известно немного. Но фактически в ней он обещает добиться больших успехов, чем его конкурент, и очистить политику страны. И эта идея нашла живой отклик среди украинских избирателей. И в результате он оказался на пути к тому, что можно лишь назвать «блистательной победой».

Согласно первому экзитполу, он получил более 73% голосов. И настолько убедительны эти результаты, что, как вы верно заметили, действующий президент Пётр Порошенко вскоре в телефонном разговоре с ним объявил, что признаёт своё поражение.

Всё это очень важно, потому что Украина — это страна, которая находится на передовой в противостоянии Запада с Россией. Часть страны охвачена войной с пророссийскими сепаратистами. Россия аннексировала Крымский полуостров* пять лет назад. Всё это действительно важно. Этому комедианту, этому актёру Владимиру Зеленскому предстоит столкнуться лицом к лицу с российским президентом Владимиром Путиным, Фредерика.

Есть ли какие-то прогнозы, как именно это произойдёт? Что о Зеленском думают в Кремле?

ФИЛ БЛЭК: Путин и действующий президент Порошенко, определённо, не ладили. У них были напряжённые отношения. Путин не выражал какого-то конкретного мнения по этому вопросу. Он не станет жалеть об уходе Порошенко, но он будет внимательно следить и пытаться понять этого нового президента, потому что он во многом остаётся загадкой. Он раскрыл очень мало.

По сделанным им заявлениям понятно, что он собирается сохранять довольно жёсткий курс в отношении России и разбираться с войной на востоке, разбираться с аннексией Крыма. Но что это означает? Готов ли он к переговорам? Готов ли он к уступкам? Это вопросы, по которым Путин будет проверять его в ближайшие недели и месяцы.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

