Canal 24 Horas TV

Canal 24 Horas: на Украине стартовал второй тур президентских выборов

Материал представлен в переводе ИноТВ
На Украине начался второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства поборются действующий президент Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, пишет Canal 24 Horas TV. Причём, как отмечает испанский телеканал, последнего считают фаворитом этой гонки.

Поговорим о стартовавшем на Украине втором туре президентских выборов. Избирательные участки уже открылись, поскольку сейчас там на час больше, то есть 8:10 утра.

В качестве фаворита на этих выборах выступает комик Владимир Зеленский, который пользуется огромной популярностью в стране по сравнению с нынешним президентом Петром Порошенко. Последнему, согласно опросам, не суждено стать победителем.

В субботу в день тишины один адвокат попытался добиться аннулирования кандидатуры комика Зеленского, обвинив того в нарушении избирательного законодательства во время пятничных очных дебатов между кандитатами, поскольку Зеленский бесплатно распространял входные билеты на это мероприятие.  Шестой апелляционный суд Киева отклонил этот иск.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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