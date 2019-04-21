СТРАНА: киевский суд отказался снимать Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении исковой жалобы, которая была подана адвокатом Андреем Хилько, и не стал снимать Владимира Зеленского с выборов, пишет «СТРАНА». Как напоминает издание, Хилько обвинил кандидата в президенты Украины в подкупе избирателей с помощью бесплатной раздачи билетов на НСК «Олимпийский», где у шоумена состоялись дебаты с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Шестой апелляционный суд Киева вынес решение по иску о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, пишет «СТРАНА».
Суд отказал в удовлетворении исковой жалобы, которая была подана адвокатом Андреем Хилько, выступающим в качестве официального наблюдателя на украинских президентских выборах.
Адвокат обвинил команду Зеленского в подкупе избирателей с помощью бесплатной раздачи билетов на НСК «Олимпийский» и требовал отменить решение Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации шоумена кандидатом в президенты.
Как напоминает издание, билеты перед дебатами кандидаты Зеленский и Порошенко разделили пополам и раздавали своим сторонникам свободным порядком. То есть, по логике истца, суду следовало бы снимать обоих. Но Хилько настаивал на том, что именно Зеленский анонсировал такую раздачу билетов через свои страницы в социальных сетях, указывается в статье.
Суд отклонил иск Андрея Хилькова, заявив, что публикации кандидата в президенты Владимира Зеленского не попадают под категорию прямого подкупа избирателей или предоставление бесплатных, бюджетных услуг и товаров, а несут лишь информативный характер. Кроме того, публикации о бронировании билетов касаются не только избирателей Владимира Зеленского, а относятся ко всем желающим посетить стадион и несут характер оповещения.
В итоге, как отмечает «СТРАНА», коллегия судей постановила взыскать с истца судебный сбор в размере более 1500 гривен.
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