CNN: украинцы выбирают нового президента

На Украине проходит второй тур президентских выборов, сообщает CNN. Пётр Порошенко борется с Владимиром Зеленским за пост главы государства.

Украинские избиратели прямо сейчас выбирают нового президента. Данные опросов говорят о том, что фаворитом является Владимир Зеленский, комик, ставший политиком. Сейчас мы видим кадры с избирательного участка в Киеве. Владимир Зеленский возглавляет гонку, опережая действующего президента Петра Порошенко. С подробностями из Киева — Фил Блэк.

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Метод Петра Порошенко заключается в энергичных попытках перевернуть ход своей кампании путём регулярных выступлений на телевидении и на публике, участием в митингах и пресс-конференциях. Он убедил своего оппонента Владимира Зеленского принять участие в дебатах, которые наконец-то состоялись на футбольном стадионе в присутствии более 20 000 людей.

Он критиковал Зеленского, говоря о том, что тот не подходит для президентской должности, не готов, не достаточно силён для того, чтобы быть президентом или верховным главнокомандующим страны, находящейся в состоянии войны. Однако Порошенко трудно тягаться с популярностью Зеленского: по словам актёра и комика, он не политик, а обычный человек, желающий уничтожить порочную систему коррупции и корысти, которую представляет Порошенко.

Совсем как персонаж, которого он играл на телевидении: в сериале «Слуга народа» Зеленский играет школьного учителя, который по невероятному стечению обстоятельств становится президентом и начинает борьбу против олигархов, коррумпированных чиновников и властной элиты. Этот образ, его способность понравиться людям, а также простота его кампании, построенная на обещании «делать свою работу лучше, чем остальные» сделали его явным фаворитом нынешней президентской кампании.

Как Украина дошла до этого? После революции 2014 года Порошенко вступал в должность президента с надеждами и оптимизмом, обещая изменить страну. Однако, спустя 5 лет, война на Востоке против поддерживаемых Россией сепаратистов продолжается, восстановление экономики протекает медленно и нестабильно, большими проблемами остаются бедность и качество жизни.

В правительстве и ключевых институтах не прекращается коррупция. По общему мнению многих украинцев, Порошенко «сделал недостаточно». Они разочарованы, хотят перемен, хотят чего-то нового. И тут появляется тёмная лошадка — Владимир Зеленский, человек с тёплой улыбкой, но с неясной программой. Тем не менее этого оказалось достаточно для того, чтобы убедить многих украинцев проголосовать за него — или, по крайней мере, против нынешнего статус-кво.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 21.04.2019