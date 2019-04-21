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Экзитпол: Зеленский побеждает Порошенко с огромным отрывом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Согласно данным экзитпола, Владимир Зеленский с огромным отрывом выигрывает у Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Как передаёт «СТРАНА», Зеленский набирает 73,7% голосов, Пётр Порошенко — 26,3%.
Экзитпол: Зеленский побеждает Порошенко с огромным отрывом
Reuters

21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором участвовали Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Как пишет «СТРАНА», Всеукраинский экзитпол обнародовал предварительные результаты. По ним Владимир Зеленский набрал 73,7%, Пётр Порошенко — 26,3%.

Организаторы этого экзитпола: телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Институт социальных исследований и консультаций SORA (Австрия), центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

Использовался метод личного интервью и анкетирования: 50 на 50. В опросниках, помимо вопроса о том, за кого люди голосовали, избирателей просили указать их пол, возраст, образование, где они были опрошены, занятость.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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