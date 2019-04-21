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Обозреватель: Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал не уходить из политики

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко признал поражение на выборах на Украине. Как пишет «Обозреватель», он также добавил, что не собирается уходить из политики и будет продолжать бороться.
Обозреватель: Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал не уходить из политики
Reuters
Действующий президент Украины Пётр Порошенко признал поражение на выборах и заявил, что готов позвонить и поздравить своего оппонента Владимира Зеленского.
 
Как пишет «Обозреватель», об этом он заявил после объявления результатов Национального экзитпола по итогам второго тура выборов президента — 2019. 
 
«Никогда не сдавайся — слышу я сейчас, когда вижу результаты экзитполов. И эти результаты дают мне основание позвонить оппоненту и поздравить его с победой, как принято в цивилизованных странах», —  отметил Порошенко.
 
При этом Порошенко заверил, что останется в политике и будет и дальше бороться.
 
«Я уйду из офиса президента, но я не ухожу из политики. Я останусь в ней, чтобы защитить те победы, которых мы добились», — подчеркнул он. 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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