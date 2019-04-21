Обозреватель: Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал не уходить из политики

Пётр Порошенко признал поражение на выборах на Украине. Как пишет «Обозреватель», он также добавил, что не собирается уходить из политики и будет продолжать бороться.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко признал поражение на выборах и заявил, что готов позвонить и поздравить своего оппонента Владимира Зеленского.

Как пишет «Обозреватель», об этом он заявил после объявления результатов Национального экзитпола по итогам второго тура выборов президента — 2019.

«Никогда не сдавайся — слышу я сейчас, когда вижу результаты экзитполов. И эти результаты дают мне основание позвонить оппоненту и поздравить его с победой, как принято в цивилизованных странах», — отметил Порошенко.

При этом Порошенко заверил, что останется в политике и будет и дальше бороться.

«Я уйду из офиса президента, но я не ухожу из политики. Я останусь в ней, чтобы защитить те победы, которых мы добились», — подчеркнул он.