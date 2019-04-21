Обозреватель: Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал не уходить из политики
Россия и США согласовали совместную работу служб пограничного контроля в северной части Тихого океана на 2020 год. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Восточному арктическому району.
Представители компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) входят в состав комиссии по расследованию происшествия с лайнером SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за поддержку суверенитета страны по итогам встречи в Москве.
Соединённые Штаты направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования США (СЕНТКОМ) в качестве сигнала Ирану. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолётом Sukhoj SuperJet 100, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Уокигане в штате Иллинойс достигло трёх человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника городской пожарной службы.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования родственникам погибших в результате ЧП с самолётом Sukhoj SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре штаба ЛНА.
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая власть намерена продолжать курс действующего лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Компании «АльфаСтрахование» и СОГАЗ, застраховавшие гражданскую ответственность «Аэрофлота», выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим при ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Ространсдзор проведёт внеплановые проверки «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после ЧП с самолётом рейса SU1492 Москва — Мурманск.
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в чемпионате Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ), которая стала для 30-летнего спортсмена первой в профессиональной карьере.
Семьи погибших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск получат по 1 млн руб., сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею во главе с Милошем Ржигой сформировал заявку команды на чемпионат мира в элитном дивизионе, который стартует 10 мая в Словакии.
Подсветка Останкинской телебашни в Москве погасла до утра в знак скорби по погибшим в результате ЧП с самолётом SSJ-100, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» на выезде обыграли «Филадельфия Сиксерс» со счётом 101:96.
В Мурманской области объявлен трёхдневный траур из-за ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в результате ЧП с самолётом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.
В шестом матче полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1.
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд. Об этом сообщает CNBC.
Четыре члена экипажа выжили в результате жёсткой посадки самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
Итальянский клуб «Виртус» из Болоньи выиграл баскетбольную Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепартамента США Майка Помпео, который заявил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Россия «ушла» из Венесуэлы.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате ЧП с самолётом SSJ-100, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
По окончании матчей 46-го тура Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона чемпионата Англии по футболу, определились четыре участника плей-офф, по итогам которого станет известен обладатель последней вакантной путёвки в Английскую премьер-лигу (АПЛ) по итогам сезона-2018/19.
Представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.
Белградский клуб «Црвена Звезда» стал чемпионом Сербии по футболу в сезоне-2018/19.
Депутат Рады от партии «Самопомощь» Семён Семенченко в интервью YouTube-каналу Politeka призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.
Лидер Албании Илир Мета поздравил Стево Пендаровски с победой на выборах президента Северной Македонии.
«Лион» и «Лилль» сыграли вничью в матче 35-го тура французской Лиги 1.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что команда после завоевания чемпионства не намерена прекращать борьбу с соперниками в оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что осуждает ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.
В Следственном комитете России сообщили, что, по уточнённым данным, из 78 находившихся на борту самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, выжили 37 человек. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая.
«Валенсия» одержала разгромную победу над «Уэской» в матче 36-го тура испанской Примеры.
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
Дмитрий Хлебушкин, пассажир загоревшегося SSJ-100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал, что видел вспышку белого света. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал глупостью заявление избранного президента страны Владимира Зеленского о России.
Часть погибших в результате возгорания SSJ-100 в аэропорту Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолёта. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в аэропорту Шереметьево, где вечером в воскресенье, 5 мая, аварийно сел самолёт SSJ-100, завершены.
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Вылет тренерского штаба и игроков сборной России по хоккею из чешского Брно в Москву задерживается примерно на один час.
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о формировании состава национальной команды на чемпионат мира по хоккею 2019 года.
Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в аэропорту Шереметьево заняла 55 секунд. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов.
Бортпроводник загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoj SuperJet 100 Максим Моисеев находится в реанимации. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Эту же информацию подтвердил источник в «Аэрофлоте».
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Следователи начали опрашивать пострадавших в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево, а также очевидцев.