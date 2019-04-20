DW: визитами в Крым депутаты бундестага от АдГ сознательно провоцируют Украину и Запад

У западных демократий появился «враг на Западе», предупреждает Deutsche Welle. Немецкие правые, похоже, встали на сторону президента России Владимира Путина, а поездки в Крым депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» — это не что иное, как сознательная провокация и демонстрация поддержки официальной политики Москвы, констатирует корреспондент телеканала.

У западных демократий появился «враг на Западе», пишет в статье на сайте Deutsche Welle корреспондент немецкого телеканала Йенс Тюрау.

Немецкие правые встали на сторону президента Российской Федерации Владимира Путина? На первый взгляд это действительно «странное противоречие», поскольку популисты из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всегда были убеждены, что «всё зло приходит из-за границы», отмечает автор статьи.

И вот в настоящий момент, как и в предыдущие годы, в «аннексированном»* Крыму проходит очередной Ялтинский международный экономический форум — и опять с участием депутата бундестага от АдГ, возмущается корреспондент Deutsche Welle Йенс Тюрау.

В «Альтернативе для Германии» утверждают, что это частный визит. И тем не менее это «сознательная провокация Украины, бундестага и западных демократий в целом», констатирует журналист немецкого телеканала.

Более того, это «сознательная демонстрация поддержки» официальной политики российского правительства, добавляет автор статьи.

А ведь немецкие «экстремисты» из АдГ, бьёт тревогу Тюрау, это именно те люди, которые считают Европейский союз «мерзостью», а брексит — «началом распада» ЕС. Изменение климата для них — это выдумки учёных, а средства массовой информации, по их мнению, и вовсе распространяют ложь, недоумевает корреспондент Deutsche Welle.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).