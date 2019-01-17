Times: немецкая контрразведка заподозрила АдГ в подрыве демократии

Немецкая Федеральная служба защиты конституции взяла под надзор крайне правую партию «Альтернативу для Германии», пишет The Times. Опираясь на информацию из открытых источников, ведомство собирается проверить возможную связь политического движения с экстремистскими группировками, отмечает издание.

Немецкая контрразведывательная спецслужба предупредила крайне правую партию «Альтернатива для Германии», что ей грозит расследование из-за создания «потенциальной угрозы» демократии. Эта мера может отпугнуть от АдГ избирателей на предстоящих важных региональных выборах, пишет The Times.

АдГ — крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге. Она была основана шесть лет назад, как движение евроскептиков и сторонников либеральной экономики, но затем верх в ней взяли националистическое и антимиграционное крыло, отмечает издание.

Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV), которая отвечает за отслеживание экстремистских политических и исламистских организаций, собрала более 1000 страниц материалов об АдГ на фоне опасений, что она связана с крайне правыми группами.

Сначала ведомство должно начать «пробное дело» в отношении партии. Это первый шаг к более полной слежке, который может включать прослушку телефонов и использование агентов. Пока же BfV ограничивается сбором сведений из открытых источников, включая посты в Facebook и предвыборные брошюры.

В то же время ответвление АдГ «Молодёжная альтернатива» и фракция «Крыло», которую возглавляет крайне правый идеолог Бьорн Хок, попали под надзор как «подозрительные». Такая классификация позволяет следить за телефонными звонками и перепиской этих организаций, поясняет The Times.

По словам издания, общество решительно поддержало тщательное наблюдение за деятельностью АдГ после того, как некоторые её лидеры сделали множество антисемитских и расистских ремарок. Еврейские группы и депутаты приветствовали решение BfV, назвав его «жёлтой карточкой» для партии.

АдГ обвинила BfV в подыгрывании её политическим соперникам. Парламентский лидер партии Алис Вайдель заявила, что инициатива спецслужбы негативно скажется на результатах выборов в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии, где «Альтернатива» надеется получить наибольшее количество голосов.

Федеральная служба защиты конституции действует осторожно из-за опасений, что любая спешка может привести к судебным тяжбам с АдГ. При этом многие юристы настаивают, что следить за политическими партиями следует лишь при «исключительных обстоятельствах».

Между тем видные представители АдГ не скрывают своих радикальных убеждений. В прошлом году один из лидеров партии Александр Голанд назвал холокост «пятном птичьего помёта» на тысячелетней истории Германии. Но суды неоднократно давали понять, что для возбуждения расследования необходимо, чтобы подобные взгляды разделяла вся партия, а не отдельные её члены, подчёркивает The Times.