NZZ: в АдГ думают о выходе Германии из ЕС, если Европа не примет их реформ

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» во всеуслышание задумалась о возможности выхода Германии из Евросоюза, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. На партийном съезде АдГ была утверждена программа для майских выборов в Европарламент, одним из положений которой стала необходимость выхода страны из ЕС, если основополагающие реформы, предлагаемые партией, не будут поддаваться воплощению в существующей системе Евросоюза.

Политики правой партии «Альтернатива для Германии» любят выступать в роли нарушителей табу, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Возмущение в СМИ по поводу их перехода границ в словесной форме во многих случаях просчитывается заранее, утверждает издание.

В воскресенье партия нарушила очередной запрет, заговорив о возможности выхода Германии из Европейского союза, сообщается в статье. С точки зрения АдГ, ЕС сейчас находится на своего рода испытательном сроке: если основополагающие реформы, предлагаемые партией, не будут «должным образом поддаваться воплощению в существующей системе ЕС», Германии следует выйти из ЕС.

Соответствующее положение заявлено и в программе партии на майские выборы в Европарламент, принятой на съезде АдГ в минувшее воскресенье. Впрочем, политики пока отказались устанавливать какие-либо временные рамки.

«Предложение АдГ — это также выражение исторической и геополитической глухоты», — пишет швейцарская газета. Как поясняет автор статьи, смысл европейского единства состоит не в последнюю очередь в том, чтобы удержать слишком большую и экономически сильную Германию в более крупных структурах. Таким образом, выход Германии из ЕС был бы качественно совершенно иным явлением, чем вероятный предстоящий выход Великобритании, подчёркивает издание.

Если Германия выйдет из ЕС, Евросоюз практически перестанет оправдывать своё право на существование, а нынешний порядок пошатнётся, отмечает Neue Zürcher Zeitung. По меньшей мере, глава АдГ Александер Гауланд это, по-видимому, понимает: на съезде партии он напомнил о том, что особый путь Германии всегда представляет собой нечто тревожное для её соседей. В отличие от сторонников брексита, у немецких противников Европы нет никаких исторических и географических аргументов, уверяет швейцарская газета.

Как отмечает автор статьи, в программе АдГ есть и другие не до конца обдуманные положения. Например, требование роспуска Европарламента обосновывается его недемократичностью. В ЕС действительно наблюдается дефицит демократии, признаёт журналист. Однако предложение решить проблему за счёт упразднения парламента выглядит неубедительно. Истинная причина критики ЕС со стороны АдГ кроется в другом: многие в партии предпочли бы, чтобы ЕС был не похожим на государственную структуру, а одной из множества международных организаций. В конце концов, в ООН или НАТО нет никакого парламента.

Реакция на требования АдГ не заставила себя ждать и на этот раз, вызвав у многих возмущение радикальностью партии. В результате противники АдГ лишаются шанса сделать свои требования отправным пунктом дебатов по поводу будущего Европы. Такие обсуждения уже давно ведутся в большинстве европейских стран, в том числе со стороны евроскептиков, на более высоком уровне, чем об этом обычно сообщают в немецких СМИ. Между тем, и за брексит выступали не только «политические авантюристы» наподобие Бориса Джонсона или Найджела Фараджа, но и уважаемые представители интеллигенции, включая авторитетных историков и экономистов, утверждает издание.

В Германии к европейским вопросам, напротив, подходят без особых интеллектуальных притязаний в отношении следования историческим тенденциям, продолжает швейцарская газета. В стране «бездумно оперируют такими понятиями, как прогресс и продвижение», отмечается в статье. При этом многие считают, что единое европейское федеративное государство станет концом истории, хотя мало кто решается сказать об этом открыто, считает журналист.

Напротив, ключевой вопрос о том, действительно ли дальнейшее развитие ЕС до федеративного государства пойдёт на пользу европейскому проекту, или, наоборот, окажется поддержкой для евроскептиков, никто даже не задаёт. А было бы разумно не предоставлять рассуждать об этом исключительно «Альтернативе для Германии» и другим националистам, заключает Neue Zürcher Zeitung.