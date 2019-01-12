Focus: перспектива выхода из ЕС всё сильнее пленяет немецких правых

Члены правой партии «Альтернатива для Германии» из евроскептиков превращаются в последовательных сторонников выхода их страны из ЕС, пишет Focus. Её лидеры считают, что у союза нет будущего из-за «бюрократии и засилья функционеров», а также «регламентов, централизма, перераспределения и уравниловки».
Изначально в партию «Альтернатива для Германии» входили евроскептики, пишет Focus. Но в последнее время её члены «радикализируются», всё активнее выступая за так называемый «дексит», то есть выход Германии из Евросоюза, отмечает издание.
АдГ призывает покинуть европейское сообщество, если к 2024 году её предложения по реформам не будут реализованы. После этого члены правой партии предлагают создать новое объединение, сократить количество мест в новом парламенте, вернуть немецкую марку и право на проведение референдумов. Также они выступают против создания единой европейской армии и за углубление сотрудничества с Россией.
Оба сопредседателя фракции АдГ в немецком бундестаге Александр Гауланд и Алиса Вайдель всё реже скрывают свой евроскептицизм. К примеру, Гауланд считает, что у ЕС нет будущего из-за «бюрократии и засилья функционеров», а также «регламентов, централизма, перераспределения и уравниловки».
Вайдель вторит ему, поддерживая идею «дексита», критикует тот факт, что в своей политике Берлин слишком сильно ориентируется на остальную Европу, а большую часть достатка немцев отдаёт Брюсселю. По её словам, лидеры ЕС не сделали выводов из брексита.
Люди, которые входят в правое политическое объединение, высказываются схожим образом. По данным внутрипартийного опроса, 89% из 6405 её членов допускают возможность выхода Германии из ЕС. Впрочем, одни занимают в этом вопросе более умеренную позицию, другие — более радикальную. В связи с этим в партии даже возник раскол. Недавно часть политиков ушла из АдГ, создав свою собственную партию под названием «Пробуждение немецких патриотов».
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