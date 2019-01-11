Welt: русские и британские туристы больше всего раздражают отдыхающих немцев

Согласно опросу, проведённому немецкой онлайн-платформой, отдыхающим из Германии больше всего не по душе русские и британские туристы, сообщает Die Welt. Русских немцы считают слишком шумными и раздражаются от их чрезмерного пьянства, плохих манер и любви к селфи. Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь жалуются на их пристрастие к алкоголю, а также на их манеру «завоёвывать» пляжные лежаки.

Теоретически существует множество поводов для приятных воспоминаний об отпуске, пишет Die Welt — сияющее солнце, отсутствие начальства и коллег и так далее. Однако на практике вспоминать об отдыхе с удовольствием получается не каждый раз, потому что отпуск всегда сопровождается неизбежным раздражителем: прочими отдыхающими. Они мешают — порой весьма серьёзно.

Издание приводит данные из опроса, проведённого среди граждан Германии онлайн-платформой ab-in-den-urlaub. По его итогам оказалось, что больше всего на нервы отдыхающим немцам действуют русские и англичане. Причём, среди 12 национальностей, фигурировавших в опросе, лидерами стали именно русские: немцев раздражает их шумность (60% опрошенных), страсть к выпивке (56%), плохие манеры за столом (50%), грубое поведение (38%) и мания делать селфи (24%).

Немногим лучше немцы относятся и к туристам из Великобритании: в первую очередь, опрошенных раздражает привязанность англичан, шотландцев и валлийцев к алкоголю. То, что стереотипы здесь ни при чём, доказывают регулярные сообщения о самолётах, которые были вынуждены совершить незапланированную посадку из-за пьяных британцев на борту, отмечает Die Welt. Кроме того, любой, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф и встречал там толпы пошатывающихся англичан, имеющих в этом месте традицию напиваться до беспамятства, понимает, о чём идёт речь.

Любопытно, что немцы не столь критичны по отношению к своим же пьяным соотечественникам, несмотря на то, что они бывают, как минимум, столь же докучливы, отмечает издание.

Также 37% немецких туристов злит ещё одна черта англичан, заключающаяся в «оккупации» пляжных лежаков и зонтиков. По их мнению, лишь одна нация раздражает в этом плане ещё сильнее: сами немцы.