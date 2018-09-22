Guardian: Венеция объявила войну «хамскому туризму»

Власти Венеции не оставляют своих попыток приструнить «хамоватых» туристов, пишет The Guardian. По словам лидера одной из инициативных групп местных жителей, список вещей, которые запрещено делать, настолько длинный, что уже не осталось ничего, что, собственно, делать можно.
Власти Венеции не оставляют своих попыток приструнить «хамоватых» туристов и теперь планируют запретить гостям города даже сидеть и лежать на земле, сообщает The Guardian.
Ввести новое правило предложил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, и если его приведут в исполнение, то нарушителям будет грозить штраф от €50 до €500, уточняет британская газета.
Местные чиновники уже запретили туристам сидеть на ступеньках памятников и галерей, окружающих площадь Святого Марка, напоминает автор статьи.
Как ожидается, предложение мэра будет вынесено на голосование в городском совете в октябре. Впрочем, против инициативы Бруньяро выступают депутаты от Движения пяти звёзд, а также инициативные группы жителей, пишет журналист The Guardian.
«Список вещей, которые запрещено делать, настолько длинный, что уже не осталось ничего, что делать можно, — заявил лидер группы жителей Gruppo Aprile 25 Марко Гаспаринетти. — Им придётся нанять ещё 5 тысяч сотрудников, чтобы обеспечить соблюдение всего этого надлежащим образом».
Подумывают местные власти запретить и музыку на лодках, продолжает автор статьи. Тем временем, оштрафовать и запретить приезжать в Венецию также могут за пьяное поведение, купание и опускание стоп в воды каналов. Кроме того, не приветствуются перекусы на ходу или на ступеньках.
Ну а каждое лето так называемые ангелы приличия патрулируют пользующиеся популярностью у туристов районы и следят за тем, чтобы гости Венеции уважали установленные правила, отмечает журналист британского издания.
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