TZ рассказала, какие «курьёзы» поджидают автомобилистов на дорогах Европы

Перед тем как отправиться в Европу, автомобилистам не помешает ознакомиться с местными правилами дорожного движения, пишет TZ. Ведь любителей попутешествовать за рулём в европейских странах ждёт множество «курьёзных законов», предупреждает немецкая газета.

Перед тем как отправиться в Европу, автомобилистам стоит ознакомиться с местными правилами дорожного движения, поскольку в некоторых европейских странах действуют «курьёзные законы», пишет TZ.

В Германии, например, можно находится за рулём обнажённым, но ни в коем случае нельзя выходить из машины в «костюме Адама», отмечает немецкая газета.

Если же туристы путешествуют на автомобиле по Италии вместе с собакой, то их домашний питомец должен быть обязательно пристёгнут, предупреждает TZ.

В свою очередь, швейцарцы любят тишину — особенно по ночам, поэтому с 22:00 до 7:00 в Швейцарии запрещено громко закрывать двери и багажники автомобилей.

Путешествовать по России немецкая газета рекомендует исключительно на чистом автомобиле. За поездки на грязном транспортном средстве туристам придётся заплатить штраф, причём «степень загрязнённости» сотрудники российской дорожно-патрульной службы определяют сами, подчёркивает немецкое издание.

Британцы и вовсе «рехнулись» и позволяют мужчинам, путешествующим по Англии за рулём автомобиля, «мочиться у всех на виду»: при этом «опустошать свои мочевые пузыри» водители мужского пола имеют право только на заднее колесо своего автомобиля. Кроме того, в ходе «всего процесса» мужчина должен во что бы то ни стало держаться правой рукой за своё транспортное средство, уточняет автор статьи.

В Швеции, продолжает газета, туристам не стоит парковаться на одном и том же месте более пяти дней подряд: на шестой день они не обнаружат свой автомобиль, так как его попросту отбуксируют на штрафстоянку.

А вот в Дании не следует пропускать пешеходов на «зебрах». «Вежливость» может обойтись автомобилистам недёшево, поскольку именно они имеют преимущество на пешеходных переходах, и все их должны пропускать, отмечает TZ.

В Словении же автомобилистам придётся заплатить штраф в том случае, если на жёлтый сигнал светофора они нажмут на газ, а не на тормоз. В свою очередь, в Хорватии водителей оштрафуют, если сотрудники дорожной полиции обнаружат в багажниках их транспортных средств полные канистры бензина, ещё раз предупреждает издание любителей попутешествовать по Европе на автомобилях.