Daily Sabah: Анталия бьёт рекорды по иностранному туризму

По официальным данным, турецкая Анталия в этом году бьёт все рекорды по числу иностранных гостей, посещающих её курорты. Как сообщает Daily Sabah, до сих пор лучшим для Турции в этом плане был 2014 год, однако за первые семь месяцев нынешнего года оба аэропорта Анталии уже превзошли прежние показатели по количеству прибывших из-за рубежа пассажиров.

По данным властей Турции, число туристов, приезжающих отдыхать на курорты турецкой Анталии, к 25 августа достигло 9 млн человек. Около 8,66 млн пассажиров из-за рубежа за отчётный период прибыли в аэропорт Анталии и Газипаша — для Турции это абсолютный рекорд, пишет Daily Sabah.

Анталию часто называют столицей турецкой туристической отрасли, и сейчас ожидается, что в этом году её посещаемость достигнет 14 млн иностранных гостей. Этот результат станет для туристической отрасли лучшим за всю историю, утверждает издание.

По официальным данным, до сих пор лучшим для Анталии был 2014 год, но его достижения уже превзошёл нынешний. В 2014 году за тот же период в Анталии побывало около 8,22 млн туристов, в прошлом году — порядка 6,72 млн. В этом году число иностранных гостей увеличилось на 1,94 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Тем временем власти Турции сообщают, что в прошлом месяце число иностранных пассажиров в Анталии достигло 6,9 млн за первые семь месяцев этого года. Это почти на 32% больше, чем было в прошлом году.

По официальным данным властей Анталии, только за первые 29 дней июля в два аэропорта региона прибыло 2,1 млн иностранных пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года число туристов возросло на 21%.

За семь месяцев, с 1 января по 29 июля текущего года, в аэропорт Газипаша прибыл 181 021 пассажир, в то время как аэропорт Анталии принял более 6,7 млн человек. В общей сложности в два аэропорта за указанный период времени прибыло 6,9 млн иностранных туристов.

Для сравнения Daily Sabah приводит соответствующие показатели 2017 года — тогда за первые семь месяцев общее число прибывающих из-за рубежа пассажиров составило для обоих аэропортов Анталии 5,2 млн человек.