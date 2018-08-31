Süddeutsche Zeitung: магазины в Мюнхене вздохнули с облегчением — наконец-то русские вернулись

После того как на Украине разразился кризис, «клиентура с берегов Волги стала гораздо реже приезжать на берега Изара», пишет Süddeutsche Zeitung. Теперь же магазины розничной торговли в Мюнхене, в которых россиян считают чуть ли не самыми ценными клиентами, могут вздохнуть с облегчением, поскольку в последнее время в торговых центрах столицы Баварии всё чаще слышна русская речь, отмечает немецкая газета.
В последнее время в магазинах и торговых центрах Мюнхена всё чаще слышна русская речь, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
«Русские снова здесь, наконец-то! Мы действительно по ним скучали», — цитирует немецкая газета управляющего Handelsverband Bayern (HBE) Бернда Ольмана.
После того как на Украине разразился кризис, «клиентура с берегов Волги стала гораздо реже приезжать на берега Изара»: в 2013 году число гостей из России достигло максимальной отметки — 200 тыс. человек, но уже в следующем году их количество сократилось практически в два раза. А вот в 2017 году столицу федеральной земли Бавария посетили сразу 146 тыс. россиян, отмечает автор статьи Ральф Виганд.
Магазины розничной торговли в Мюнхене «вздохнули с облегчением», продолжает журналист Süddeutsche Zeitung. Для них россияне — вместе с китайцами и арабами — «самые ценные клиенты».
По словам управляющего Handelsverband Bayern, россияне, китайцы и арабы образуют своего рода «славную троицу». При этом в своё время магазины в Мюнхене не сумели возместить потери, которые они понесли из-за «политической ситуации в Восточной Европе», только за счёт покупательской способности туристов из Китая и арабских стран, подчеркнул Бернд Ольман.
Для российских туристов Мюнхен — «самое любимое место для покупок в Германии». Согласно же последним данным, 86% посетивших в прошлом году столицу Баварии россиян покупали товары средней ценовой категории, и лишь 4% приобретали предметы роскоши, уточняет автор статьи Ральф Виганд.
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