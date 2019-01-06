SRF: толпы китайцев распугали всех туристов на швейцарском курорте

Швейцарскую достопримечательность перевал Юнгфрауйох посещает большое количество китайских туристов, сообщает SRF. Их стало там так много, что местные жители там практически не появляются. А в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде также боятся столкнуться с толпами граждан Поднебесной, рассказывает швейцарский телеканал.

Станция Юнгфрауйох. Урс Кесслер и десятки туристов из Азии выходят из вагона. Бросается в глаза, что в этот день на перевале Юнгфрауйох мы не встретили ни одного посетителя из Швейцарии. Самые верные ваши посетители приезжают из Азии?

УРС КЕССЛЕР, директор компании Jungfraubahn: Юнгфрауйох, «вершина Европы» — это, конечно же, бренд, особенно популярный в Азии. Тут ничего не поделаешь. Мы всегда говорим: «Посещая Европу нужно побывать в Париже и на вершине Европы». И нам удалось укрепить этот бренд на рынке, чтобы тот, кто хочет посетить Европу, говорил в туристическом агенстве: «Я хочу на Юнгфрауйох».

Кесслер сделал из горы бренд. Туристы из Азии приезжают толпами. Для директора Jungfraubahn — это большая удача, ведь экскурсионной поездке погода не помеха.

Отправимся в Азию. Тайбэй, столица Тайваня. Китай все ещё намерен присоединить этот остров. Из-за этого отношения двух стран носят напряжённый характер. Это усложняет задачу Урсу Кесслеру. Время поджимает. Весь кофе выпит. Дальше он едет в другое туристическое агентство. Кесслер в очередной раз показывает свой новый проект. Но менеджер туристического агенства хочет обсудить вопросы повседневной жизни туристов.

МЕНЕДЖЕР ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА: В Гриндельвальде слишком много китайцев. Поэтому мы задаёмся вопросом, почему бы нам не отправится в Церматт. Вот какая проблема волнует нас на данный момент.

Страх перед толпами из Китая — с этой проблемой Кесслер сталкивается не в первый раз.

УРС КЕССЛЕР: Повсюду в Азии, в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде боятся, что на Юнгфрауйох окажется слишком много китайцев, ведь Китай — это растущий рынок. А в Азии страны друг с другом в определённом смысле конкурируют.

На ужине он вновь нахваливает свой курорт. После этого он вернётся домой в Бернское высокогорье.

Дата выхода в эфир 05 января 2019 года