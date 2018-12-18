Times: британцам советуют не планировать заграничный отпуск из-за угрозы «жёсткого» брексита

Срыв переговоров между Лондоном и Брюсселем по брекситу грозит отменой авиарейсов и, как следствие, разорением британских туроператоров. С учётом этих факторов правительство Терезы Мэй втайне готовит пакет экстренных мер, в котором жителям Соединённого Королевства предлагают отказаться от отдыха за рубежом после марта следующего года, пишет The Times со ссылкой на просочившуюся в СМИ информацию.

Жителям Великобритании не следует планировать отдых за рубежом после марта следующего года. Такой совет содержится в запасном плане, который правительство Терезы Мэй негласно составляет на случай, если ему не удастся договориться с ЕС по брекситу, пишет The Times.

Министры должны были обсудить эту инициативу, «которая, несомненно, шокирует туристическую индустрию», ещё на прошлой неделе, но назначенная встреча так и не состоялась. Тем не менее госслужащим уже поручили как можно скорее заняться подготовкой к чрезвычайной ситуации.

Согласно просочившейся в прессу информации, высокопоставленные чиновники прорабатывали эту идею как минимум с одним членом кабмина. Они также обсуждали опасения, что выдвигаемая инициатива может обанкротить некоторых туроператов. В качестве одного из вариантов правительству предложили покрывать финансовые потери этих компаний.

Предлагаемые меры призваны защитить британцев, которые ещё не определились с датой отпуска. Этот вопрос особенно актуален на фоне опасений, что брексит без сделки приведёт к отмене рейсов и к хаосу в аэропортах.

Ранее Ассоциация региональных европейских перевозчиков (ERA), которая представляет 50 авиалиний, призвала Еврокомиссию принять срочные меры, чтобы не допустить отмены рейсов. По словам организации, брексит без сделки может иметь «катастрофические последствия» и негативно сказаться на маршрутах, на безопасности полётов и границ.

Ещё в начале осени глава Ryanair Майкл О’Лири предрекал, что так называемый жёсткий брексит может закончиться отменой рейсов, и жаловался, что этой проблеме не уделяется достаточного внимания. Тем временем конкурирующая компания EasyJet уже зарегистрировала более 100 самолётов на своё новое подразделение в Вене и перешла на немецкие и австрийские лицензии для своих пилотов, обращает внимание The Times.