NTD: Новый год многие россияне планируют отметить в Сочи

В праздники интерес к путешествиям растёт, при этом многие россияне планируют встречать Новый год в Сочи или в Таиланде, передаёт NTD. По итогам года в числе зарубежных направлений у россиян лидирует Турция, на втором месте — Германия. Однако многие с нетерпением ждут, когда же для российских туристов вновь откроют курорты Египта.

В новогодние праздники интерес к путешествиям растёт. У россиян в лидерах — курорты Таиланда и Сочи. В то время как на пляжах Азии нежатся преимущественно жители Дальнего Востока и Сибири, в Сочи едут из Центральной России и с Урала. Причём туры всё ещё можно купить по привлекательной цене.

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ, Ассоциация туроператоров России: Понятно, что «горящие предложения» на Новый год — это всё равно дороже, чем горящие предложения весной или после 15 января. Но тем не менее, они есть. Я бы рекомендовала брать с датой вылета 31-го, или 1-го января. Потому что это дешевле, чем в другие даты вылета.

По итогам года же в числе зарубежных направлений у россиян лидирует Турция, на втором месте — Германия. Далее — Италия, Испания, Кипр, Греция, Арабские Эмираты, Тунис, Франция и Вьетнам.

Внутри России предпочтения больше всего отдавали Черноморскому побережью. Совокупный поток на массовых направлениях составил порядка 23-24 млн человек.

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ: Тенденции потребительского поведения в выездном и внутреннем рынке абсолютно идентичны: люди выбирают бюджетные туры с относительно непродолжительным перелётом, с минимумом дополнительных услуг, с минимумом экскурсий. В ценовом диапазоне 50-60 тысяч рублей на человека. Это средняя цена.

Один из самых популярных вопросов: «Когда курорты Египта вновь откроют для россиян?». Напомним, Россия закрыла авиасообщение с этой страной в 2015 году. Прежде жаркий Египет у россиян был бюджетным лидером.

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ: Нет фактов — но есть ощущение, что Египет, возможно, откроется весной этого года частично: какую-то часть курортов откроют, а какую-то часть — нет. Средняя стоимость — конечно, довольно сложно сейчас сказать, потому что непонятно, что у нас будет с курсом. Оценочно это, может быть, 25 тысяч на человека за неделю в «три звезды».

Поток иностранных туристов в Россию по итогам года увеличился на 20%. Страну посетили более 5 млн человек. Это в первую очередь связано с чемпионатом мира по футболу. Больше всего было путешественников из Китая, Германии, США и Южной Кореи.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2018 года.