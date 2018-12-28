ERR: Турция объявила туристический сбор €1,5 — за безопасность

Кроме «налога на обслуживание», который взимается с прибывающих в Турцию иностранных пассажиров, с января 2019 года каждому придётся заплатить дополнительно ещё по €1,5 «за обеспечение безопасности». От уплаты нового сбора в аэропорту будут освобождаться лишь иностранцы, приезжающие для проведения поисково-спасательных операций или оказания гуманитарной помощи, сообщает ERR.
С января следующего года иностранные граждане в Турции, помимо налога на обслуживание, который взимается с прибывших в страну иностранных пассажиров и зависит от категории аэропорта, должны будут заплатить €1,5 за обеспечение безопасности. О введении этого налога главное управление государственными аэропортами страны объявило ещё 19 декабря.
Согласно опубликованному им документу, сбор должен был составить €3, писало отраслевое турецкое издание Airporthaber. Однако теперь стало известно, что эта сумма снижена наполовину.
«Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой вмешался, чтобы снизить налог на безопасность. Министерство транспорта и инфраструктуры снижает налог на безопасность до полутора евро», — заявила 27 декабря ассоциация турецких туристических компаний Tursab. Турецкими властями эта сумма, как указывает турецкое издание Anadolu, уже зафиксирована.
Сбор будет взиматься во всех аэропортах Турции, которые обслуживает местное управление государственных аэропортов. Освобождены от его оплаты будут только иностранцы, которые прибыли в Турцию в рамках поисково-спасательных операций или для оказания гуманитарной помощи. Также документ предусматривает, что налог не должны будут платить пассажиры частных воздушных судов, которые перевозят глав государств.
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