Le Figaro: вместо Ле Пен на экономический форум в Крым приедет её племянница

Экс-депутат Национального собрания Франции и племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль станет гостем Ялтинского международного форума в апреле, сообщает Le Figaro. По мнению газеты, этот шаг свидетельствует об укреплении связей Марешаль, активной фигуры во французской политике, с Россией. Как напоминает издание, ранее глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отклонила приглашение принять участие в форуме, проходящем в Крыму.

Экс-депутат Национального собрания Франции и племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль продолжает укреплять связи с Россией, пишет Le Figaro. После выступления с лекцией в Санкт-Петербургском государственном университете в конце марта Марешаль планирует посетить Ялтинский экономический форум в середине апреля.

Как сообщают источники, близкие к партии «Национальное объединение», глава партии Марин Ле Пен также была приглашена на мероприятие в Крыму, однако отклонила это приглашение. При этом в ходе президентской кампании 2017 года Ле Пен встречалась с Владимиром Путиным, напоминает газета.

Как уточнила племянница Ле Пен, покинувшая депутатское кресло, однако всё ещё активно занимающаяся политической деятельностью во Франции и за рубежом, темой её выступления в Ялте станут отношения России, Франции и ЕС в экономическом плане.

Как напоминает издание, Ялтинский международный экономический форум был создан после присоединения Крыма к России по итогам референдума, признанного международным сообществом «незаконным» — что повлекло за собой введение суровых санкций в отношении Москвы со стороны Вашингтона и Брюсселя.

«Тема русско-французской дружбы никогда не покидала меня: ни когда я была депутатом, ни когда я была членом общества русско-французской дружбы, ни когда я шла по мосту Александра III в Национальную ассамблею для того, чтобы осудить санкции в отношении вашей страны», — написала Марешаль в Twitter накануне визита в Санкт-Петербург.

Другой постоянный участник Ялтинского экономического форума — экс-министр французского правительства Тьерри Мариани, недавно присоединившийся к партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», — по его словам, «пока не знает», поедет ли он в Ялту на этот раз. При этом Мариани подчеркнул, что его решение «не имеет никакого отношения к выборам в Европарламент». Как сообщает издание, в марте этого года Мариани уже посещал Крым в составе официальной делегации и встречался с Владимиром Путиным. Политик также отметил, что результаты грядущих выборов в Европарламент будут иметь первостепенное значение для восстановления российско-европейских отношений.