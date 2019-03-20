112: МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД России без рассмотрения вернул Киеву ноту протеста, направленную в связи с визитом Владимира Путина в Крым. Как пишет «112 Украина», кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Украину признать Крым российским.

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло украинским коллегам ноту протеста, направленную МИД Украины в связи с визитом Владимира Путина в Крым. Как пишет «112 Украина», об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», — заявили в МИД.

Кроме того, отмечает канал, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Украину признать Крым российским*.

«Призываем украинский МИД признать реальность — жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией», — сказано в заявлении.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).