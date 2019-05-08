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Independent: Юнкер жалеет, что не вмешался в референдум по брекситу

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что совершил ошибку, не вмешавшись в референдум по вопросу о выходе Британии из состава ЕС и не помешав распространению лжи о Евросоюзе, пишет The Independent. По мнению главы Еврокомиссии, ошибся он потому, что прислушивался к советам тогдашнего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, который просил Брюссель «хранить молчание».
Independent: Юнкер жалеет, что не вмешался в референдум по брекситу
Reuters
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаления в связи с тем, что не вмешался в референдум по выходу Британии из ЕС, чтобы исправить звучавшую тогда «ложь» о блоке, пишет The Independent.
 
Юнкер считает, что серьёзно ошибся, послушав Дэвида Кэмерона, который, по его словам, попросил Брюссель «хранить молчание».
 
«Ошибка, которую я совершил, заключалась в том, что я слишком внимательно слушал британское правительство — Кэмерона, поскольку тогдашний премьер-министр попросил меня не вмешиваться, не влезать в кампанию по проведению референдума», — подчеркнул глава Еврокомиссиии.
 
Как полагает The Independent, просьба Дэвида Кэмерона базировалась на страхе, что любое вмешательство со стороны Брюсселя может вызывать враждебную реакцию среди британцев.
 
«Ошибкой было не влезать и не вмешиваться, поскольку мы были бы единственными, кто бы мог разрушить циркулировавшую тогда ложь. Я был неправ, что хранил молчание в важный момент», — добавил он.
 
С этими заявлениями Жан-Клод Юнкер, срок полномочий которого на посту председателя Европейской комиссии истекает в октябре этого года, выступил в преддверии встречи лидеров 27 стран ЕС в румынском городе Сибиу. На этом саммите, в котором британский премьер Тереза Мэй участвовать не будет, члены блока собираются обсуждать будущее Евросоюза. 
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источник
Independent Великобритания Европа
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брексит Великобритания Дэвид Кэмерон Европа Европейская комиссия Евросоюз Жан-Клод Юнкер референдум Тереза Мэй
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