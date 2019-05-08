Independent: Юнкер жалеет, что не вмешался в референдум по брекситу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаления в связи с тем, что не вмешался в референдум по выходу Британии из ЕС, чтобы исправить звучавшую тогда «ложь» о блоке, пишет The Independent.

Юнкер считает, что серьёзно ошибся, послушав Дэвида Кэмерона, который, по его словам, попросил Брюссель «хранить молчание».

«Ошибка, которую я совершил, заключалась в том, что я слишком внимательно слушал британское правительство — Кэмерона, поскольку тогдашний премьер-министр попросил меня не вмешиваться, не влезать в кампанию по проведению референдума», — подчеркнул глава Еврокомиссиии.

Как полагает The Independent, просьба Дэвида Кэмерона базировалась на страхе, что любое вмешательство со стороны Брюсселя может вызывать враждебную реакцию среди британцев.

«Ошибкой было не влезать и не вмешиваться, поскольку мы были бы единственными, кто бы мог разрушить циркулировавшую тогда ложь. Я был неправ, что хранил молчание в важный момент», — добавил он.

С этими заявлениями Жан-Клод Юнкер, срок полномочий которого на посту председателя Европейской комиссии истекает в октябре этого года, выступил в преддверии встречи лидеров 27 стран ЕС в румынском городе Сибиу. На этом саммите, в котором британский премьер Тереза Мэй участвовать не будет, члены блока собираются обсуждать будущее Евросоюза.