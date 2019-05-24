Эксперт: на посту премьера Мэй преуспела лишь в том, что разозлила слишком много людей

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку, сообщает CNN. В своей речи она заявила, что стремилась добиться консенсуса среди сторонников и противников брексита. Однако, как отмечает в эфире CNN политический аналитик Кэрол Уокер, Мэй добилась лишь того, что разозлила слишком много людей с обеих сторон.
Вы смотрите CNN, специальный выпуск, посвящённый экстренной новости из Лондона. Британский премьер-министр Тереза Мэй уйдёт в отставку 7 июня. Несколько минут назад в своей речи на ступенях дома (номер 10. — ИноТВ) на Даунинг-стрит* госпожа Мэй заявила, что трижды пыталась, но не сумела провести через парламент свою сделку по брекситу. По её словам, сейчас именно тот момент, когда за дело должен взяться новый премьер-министр.
Тереза Мэй выступила примерно 30 минут назад и сделала объявление, которого, на самом деле, ожидали все. Обратимся к политическому аналитику Кэрол Уолкер, она с нами на связи из Абингдон-Грин.
Кэрол, вы смотрели, то есть слушали эту речь в реальном времени. Что показалось вам наиболее интересным? Что-нибудь вас удивило? В основном, конечно же, мы именно этого и ожидали: давно уже всё шло к её отставке…
КЭРОЛ УОЛКЕР, политический аналитик: Совершенно верно. Она держалась с достоинством, но в конце её самообладание дало трещину. Она просто не могла скрывать своих эмоций, когда говорила, что была второй женщиной — премьер-министром страны и, как она надеется, не последней. Она говорила о том, как ей пришлось отказаться от премьерской должности, которую она считает для себя самой большой честью. И она говорила, что глубоко сожалеет о том, что не сумела осуществить брексит.
Интересно было слышать, как премьер-министр пыталась вернуться к темам, которые обозначила, когда входила в Даунинг-стрит (10. — ИноТВ) после своего назначения на премьерский пост. Когда она в первый раз предстала в этой роли и говорила о своём желании бороться с вопиющими несправедливостями в стране, стать голосом для тех, у кого нет голоса, помочь страждущим. Но, знаете, на самом деле, как вы обсуждали с Джои Джонсом, который с ней работал, ей это просто-напросто не удалось. И я думаю, что она действительно чувствует глубокое сожаление и досаду по этому поводу.
Ключевое значение, конечно же, имел брексит. Она всегда говорила, что считает своим долгом осуществить брексит, за который проголосовал британский народ. Но, знаете, многие действительно ярые сторонники брексита всегда чувствовали, что она рассматривает это как проблему, которую надо урегулировать, а не как позитивный процесс, потенциально выгодный Соединённому Королевству.
Она также говорила о важности компромисса. По её словам, она беседовала с одним из своих избирателей, сыгравшим ключевую роль в переправке беженцев в Великобританию после** Второй мировой, и он сказал: «Компромисс — это не бранное слово».
Думаю, проблема премьер-министра в том, что с компромиссами она опоздала. Она не пыталась вовлечь людей в этот процесс, когда он только начинался, а дождалась, пока они утвердились в своих позициях.
Но она отметила и другой важный момент. Многим членам парламента и всем, кто соперничает за роль её преемника, придётся решать задачу по поиску консенсуса в парламенте, чтобы осуществить брексит. Она говорила о том, как трижды безуспешно пыталась провести свою сделку. Но дело в том, что она просто не могла найти этот консенсус.
Интересно, что она говорила о компромиссе. Проблема в том, что всё это время премьер-министр пыталась заручиться поддержкой обеих сторон. Но такой компромисс просто никогда не работал. Она преуспела в том, что разозлила слишком много людей с обеих сторон. И это войдёт в историю как её провал. И, думаю, в глубине души она это знает, поэтому и выражала глубокое сожаление о том, что не смогла осуществить брексит.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.
* Даунинг-стрит 10 — официальная резиденция премьер-министра Великобритании (прим. ИноТВ).
** Так сказано в оригинале. На самом деле Сэр Николас Уинтон, о котором говорила Мэй, эвакуировал детей из оккупированной нацистами Чехословакии не после, а накануне Второй мировой войны (прим. ИноТВ).