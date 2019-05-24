Эксперт: на посту премьера Мэй преуспела лишь в том, что разозлила слишком много людей

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку, сообщает CNN. В своей речи она заявила, что стремилась добиться консенсуса среди сторонников и противников брексита. Однако, как отмечает в эфире CNN политический аналитик Кэрол Уокер, Мэй добилась лишь того, что разозлила слишком много людей с обеих сторон.

Вы смотрите CNN, специальный выпуск, посвящённый экстренной новости из Лондона. Британский премьер-министр Тереза Мэй уйдёт в отставку 7 июня. Несколько минут назад в своей речи на ступенях дома (номер 10. — ИноТВ) на Даунинг-стрит* госпожа Мэй заявила, что трижды пыталась, но не сумела провести через парламент свою сделку по брекситу. По её словам, сейчас именно тот момент, когда за дело должен взяться новый премьер-министр.



Тереза Мэй выступила примерно 30 минут назад и сделала объявление, которого, на самом деле, ожидали все. Обратимся к политическому аналитику Кэрол Уолкер, она с нами на связи из Абингдон-Грин.



Кэрол, вы смотрели, то есть слушали эту речь в реальном времени. Что показалось вам наиболее интересным? Что-нибудь вас удивило? В основном, конечно же, мы именно этого и ожидали: давно уже всё шло к её отставке…



КЭРОЛ УОЛКЕР, политический аналитик: Совершенно верно. Она держалась с достоинством, но в конце её самообладание дало трещину. Она просто не могла скрывать своих эмоций, когда говорила, что была второй женщиной — премьер-министром страны и, как она надеется, не последней. Она говорила о том, как ей пришлось отказаться от премьерской должности, которую она считает для себя самой большой честью. И она говорила, что глубоко сожалеет о том, что не сумела осуществить брексит.



Интересно было слышать, как премьер-министр пыталась вернуться к темам, которые обозначила, когда входила в Даунинг-стрит (10. — ИноТВ) после своего назначения на премьерский пост. Когда она в первый раз предстала в этой роли и говорила о своём желании бороться с вопиющими несправедливостями в стране, стать голосом для тех, у кого нет голоса, помочь страждущим. Но, знаете, на самом деле, как вы обсуждали с Джои Джонсом, который с ней работал, ей это просто-напросто не удалось. И я думаю, что она действительно чувствует глубокое сожаление и досаду по этому поводу.