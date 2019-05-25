Корреспондент NDR: Мэй сама виновата в своём провале и не заслуживает сочувствия

Перед Терезой Мэй с самого начала стояла почти неразрешимая задача, однако никакого сочувствия она не заслуживает, считает корреспондент NDR Аннетте Диттерт. В комментарии для немецкого телеканала Das Erste она поясняет, что Мэй сама виновата в своём провале: её малодушное упрямство и поспешные, необдуманные решения привели Великобританию к крупнейшему кризису и глубокому внутреннему расколу.

Перед Терезой Мэй стояла почти неразрешимая задача, однако в том, что касается брексита, она принимала слишком много поспешных решений, считает корреспондент немецкой телерадиовещательной компании NDR Аннетте Диттерт. В результате после Мэй страна оказалась глубоко расколотой и переживающей ещё больший кризис, делится мнением Диттерт на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Прощаясь, Мэй прослезилась, и наблюдать за этой сценой было болезненно, отмечает журналист. Она стала вторым премьер-министром Великобритании после Тэтчер, уходящей со своего поста со слезами. «Тем не менее сочувствовать ей не должен никто, — уверена корреспондент NDR. — Мэй потерпела полный провал. И виной тому в основном она сама».

Да, перед Терезой Мэй с самого начала стояла почти неразрешимая задача: брексит невозможно осуществить без экономического ущерба для страны. Однако манера, в которой Мэй подошла к делу, резко ухудшила положение Великобритании, утверждает Диттерт на телеканале Das Erste. После знаменательного краха сделки по брекситу в декабре попытки продолжать придерживаться её были бессмысленным оттягиванием времени без какого-либо представления и перспективы. Мэй с гордостью заявляла прессе о своём жёстком характере, добиваясь сравнений с «железной леди» Маргарет Тэтчер. Однако если настойчивость Тэтчер сочеталась с прагматичным мышлением, то Тереза Мэй давно оставила рассудок в стороне, подчёркивает немецкий корреспондент.

Мэй взялась за процесс выхода из ЕС в тот момент, когда она сама ещё не понимала, до чего дойдёт дело и как вообще можно провести брексит, продолжает Диттерт. Перед референдумом Мэй ещё выступала за то, чтобы остаться в ЕС, однако сразу после прихода на должность премьер-министра в 2016 году примкнула к сторонникам брексита, потому что считала, что только так её партия сможет сохранить власть.

Чтобы завоевать симпатии правого популистского крыла своей партии, Мэй с лёгкостью превратила референдум в возвращение к английскому национализму. Из всего множества возможных тем она сделала главным мотивом враждебность к иностранцам в стране и объявила контроль над границами любой ценой волей народа.

Между тем для результатов референдума было много причин. Большинство британцев были мало связаны с ЕС. Однако в интерпретации Мэй центральной темой голосования по брекситу вдруг стало окончание права свободы перемещения рабочей силы, и в итоге она слишком быстро и без необходимости подвела страну к выходу из внутреннего рынка ЕС.

Новые выборы 2017 года привели к потере большинства в парламенте, и Мэй стоило бы продвигать среди всех партий поиск решения, которое бы позволило спасти страну от катастрофы. Но такой стиль управления, подразумевающий объединение усилий, не свойственен Мэй. Вместо этого она предпочла использовать сценарий нерегулируемого брексита, чтобы убедить парламентариев поддержать её проект сделки. В результате она лишь ещё сильнее расколола страну, ставя во главу угла националистические лозунги правого крыла своей партии, отмечает Аннетте Диттерт.

В такие времена нужны политические лидеры, которые способны объединить страну смирением, обаянием и силой убеждения. Мэй не обладает ни одним из этих качеств, заключает немецкий корреспондент. Она лишь постоянно повторяла «свою вечную мантру, как дефективный робот», пока ей не отключили ток.

Между тем в некотором смысле Мэй была права: Брюссель не согласится больше ни на какую сделку, и Великобритании это грозит крахом. Новый лидер тори и премьер-министр выведет страну на ещё более резкий конфронтационный курс, уверяет журналист NDR. По её мнению, новый лидер приведёт страну ещё ближе к краю пропасти хаотичного брексита, чем могла осмелиться Мэй.

Однако в том, что всё зашло так далеко, Тереза Мэй может винить саму себя: она «сама придала этому крупнейшему кризису королевства такой масштаб своим малодушным упрямством», заключает Аннетте Диттерт в комментарии на телеканале Das Erste.