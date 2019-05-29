Independent: Джонсона вызвали в суд за «вводящие в заблуждение» высказывания о брексите

Бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона вызовут в суд в связи с его «безответственными и нечестными» высказываниями в преддверии брексита, пишет The Independent. Отмечается, что по обвинениям в должностном преступлении ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, однако сам Джонсон вину отрицает.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд по подозрению в «обмане и введении в заблуждение» британцев относительно последствий брексита в преддверии референдума 2016 года, сообщает The Independent.

«От предполагаемого ответчика потребуется явиться в суд на предварительные слушания, затем дело будет передано в королевский суд», — сказано в постановлении.

Соответствующее решение вынесла судья Маргот Коулман, после того как предприниматель Маркус Болл подал иск против Джонсона из-за его утверждения, что Великобритания еженедельно отчисляет ЕС по £350 млн. Судебное преследование Болл инициировал в феврале, ранее активист организовал сбор средств в интернете для оплаты юридических услуг, собрав пожертвований на сумму £200 тыс.

По словам адвоката Болла Льюиса Пауэра, политик умышленно ввёл общественность в заблуждение в рамках кампании за выход Великобритании из ЕС, а затем вновь в 2017 году во время всеобщих выборов. Издание напоминает, что на тот момент Джонсон занимал должность мэра Лондона и был депутатом от города Аксбридж.

«Великобритания никогда не посылала, не давала и не предоставляла Европе 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю», — подчеркнул адвокат, заявив, что у него есть доказательства того, что Джонсон знал, что его слова не соответствуют действительности.

Пауэр назвал поведение бывшего британского министра «безответственным и нечестным». Он также отметил, что его клиент не пытается при помощи иска подорвать итоги референдума.

При этом сам Джонсон, которого сейчас называют сильнейшим претендентом на пост премьер-министра Великобритании, отрицает обвинения в должностном преступлении, за которое ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщает The Independent.