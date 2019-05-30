CNN: «извольте встать в очередь!» — карикатуристы высмеяли премьерскую гонку в Великобритании

После решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку к её креслу с места в карьер рванула целая плеяда политиков — что не укрылось от взгляда британских карикатуристов, передаёт CNN. Как отмечает канал, в их работах Консервативная партия превратилась в тонущий корабль, её видные члены — в выброшенных на необитаемый остров людей, а сама премьерская гонка — в скачки на ипподроме.

Последние три года брексит напоминал не что иное, как комедию ошибок. Однако теперь благодаря целой плеяде претендентов, нацелившихся на место премьер-министра, перед карикатуристами открылось целое поле возможностей поиронизировать над будущим Британии. Подробнее расскажет Ник Гласс.

В интерпретации карикатуристов претенденты на лидерство в Консервативной партии — это группа выброшенных на необитаемый остров людей после того, как их корабль под названием «Тори» пошёл на дно (слышится прощальный гудок).

Если вы ещё не поняли, то блондин с распахнутым ртом в центре — это нынешний фаворит Борис Джонсон. Бывший глава МИД и бывший лондонский мэр намного опережает своих соперников по известности. Это спорная фигура, и некоторые депутаты-консерваторы считают его клоуном, однако в партии он пользуется большой популярностью. Справедливости ради надо отметить, что он хотел стать премьером на протяжении всей своей политической карьеры.

Это его лучший шанс?

СЕБАСТЬЯН ПЕЙН, Financial Times: Да, это так. И это его последний шанс. Если он не встанет во главе Консервативной партии сейчас, то он, скорее всего, перестанет быть политической фигурой первой величины.

Он победит?

СЕБАСТЬЯН ПЕЙН: Не исключено.

ФРЕЙЗЕР НЕЛЬСОН, редактор журнала The Spectator: Мы живём в волнительно непредсказуемое время. Борис Джонсон на посту премьера может показаться такой же немыслимой перспективой, как, скажем, избрание Трампа или решение провести брексит. В политике невозможное сейчас происходит постоянно.

Ещё до того, как Тереза Мэй успела окончательно слететь со сцены, претенденты на её место ринулись к парадной двери. (Пародирует британского полицейского.) «Извольте встать в очередь!»

(Звучит отрывок из оперы «Вильгельм Телль» Россини.)

Политическую конкуренцию в Консервативной партии часто сравнивают со скачками — в том числе и из-за обыкновения лошадей и их наездников вырываться из ворот до команды «на старт». На беговой дорожке уже не протолкнуться — как и в автобусе. (Пародирует водителя.) «Ещё кто-нибудь садится»?

Тем не менее на борт, по всей видимости, в ближайшие дни поднимутся ещё несколько кандидатов.

ФРЕЙЗЕР НЕЛЬСОН: Мне кажется, что это будет консервативная версия «Безумных гонок»: много веселья, но я не уверен, что в процессе мы многому научимся. Это определённо будет ещё то зрелище.

САДЖИД ДЖАВИД, министр внутренних дел Великобритании: Меня зовут Саджид Джавид. И я собираюсь стать лидером Консервативной партии и следующим премьер-министром. Суть моего послания проста: настало время вернуть былое доверие.

МАЙКЛ ГОУВ, министр по делам окружающей среды Великобритании: Я стоял во главе кампании по выходу Британии из Европейского союза, и я готов объединить Консервативную партию вокруг этой цели. Я готов довести брексит до конца. Я готов вывести Великобританию из Европейского союза.

АНДРЕА ЛИДСОМ, бывший лидер палаты общин: Я могу подтвердить, что я собираюсь баллотироваться на пост главы партии и следующего премьер-министра. И я считаю, что я решительный и гуманный лидер, который сможет вновь объединить нашу великую страну.

Но всем кандидатам предстоит ответить на новый серьёзный вызов — на появление Партии брексита Найджела Фараджа.

ФРЕЙЗЕР НЕЛЬСОН: Теперь перед партией стоит не вопрос улучшения качества работы, а вопрос выживания как единого целого. Над ними нависла весьма реальная перспектива полного разгрома, если они попытаются что-то сделать и допустят ошибку. Тогда Консервативная партия и её огромная машина, обеспечивающая победы на выборах, могут превратиться в пятнышко на пепельнице Фараджа.

«Леди в красном» на Даунинг-стрит — Тереза Мэй — в конце своей прощальной речи сказала следующее.

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Я вскоре покину свой пост. Находиться на нём было для меня величайшей честью.

Как мы знаем, её пребывание в премьерской резиденции затмила одна тема, которая, в конце концов, и определила её падение. Вопрос в том, сможет ли преемник Мэй справиться с брекситом лучше.

Ник Гласс, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 мая 2019 года.